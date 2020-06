Stiri pe aceeasi tema

- Clubul FC Barcelona a lansat colectia de masti de protectie personalizate. Campioana Spaniei se alatura astfel altor cluburi europene, printre care Bayern Munchen. Juventus, Inter Miami, Liverpool, care au propriile colecții de maști, anunța MEDIAFAX.FC Barcelona recupereaza teren si lanseaza…

- Cateva dintre operele pictorului spaniol Pablo Picasso (1881-1973), apartinand colectiei personale a nepoatei sale, Marina, precum picturi, gravuri sau fotografii, vor fi scoase la licitatie online de casa Sotheby's din Londra incepand cu 8 iunie, relateaza EFE. Intr-un comunicat publicat miercuri,…

- Dorian Popa a lansat astazi, 7 mai, o noua colecție de produse personalizate „Hatz”. Colecția poate fi comandata accesand linkul urmator: https://www.dorianpopa.ro/ Dupa succesul incontestabil in online al single-ului trademark – Hatz, alaturi de Shift, Dorian Popa a lansat shop-ul online www.dorianpopa.ro,…

- China a lansat cu succes marti o noua capsula spatiala, a anuntat agentia de presa Xinhua, o misiune cruciala pentru pregatirea trimiterii de astronauti catre viitoarea sa statie spatiala, relateaza AFP. Capsula spatiala a fost propulsata de la baza Wenchang, pe insula Hainan (sud), cu…

- Muzeul de Istorie din New York a inceput deja sa stranga obiecte pentrucolecție, precum maști, dezinfectanți, manuși, fotografii și alte obiectepersonale care ilustreaza criza pandemiei de coronavirus.„Acesta este un moment istoric care va ramane in memoria tuturor”, spunedirector muzeului din New York,…

- Timișoreanul Sean Norvis a lansat primul videoclip din seria „United“, din materialul discografic omonim lansat la inceputul lunii februarie a acestui an, in orașul nostru. Melodia „Our Life“ a fost inregistrata alaturi de Justine Berg (o solista din Polonia, nascuta in 1986) și beneficieaza și de percuțiile…

- Primaria comunei Corbii Mari a lansat un apel pentru o campanie de strangere de fonduri destinate achiziționarii, n regim de Post-ul CORBII MARI Covid-19: Primaria a lansat un apel umanitar. Este nevoie de bani pentru echipamente de protecție apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministerul Culturii a lansat vineri proiectul de finantare ACCES Online 2020, dedicat exclusiv sectorului privat, un instrument de sustinere financiara a proiectelor culturale, care pot fi diseminate exclusiv in mediul online, potrivit news.ro.Proiectul a fost gandit pentru a veni in sprijinul…