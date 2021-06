Stiri pe aceeasi tema

- Ambele formatii din judetul Constanta joaca sambata, 12 iunie.Echipa de rugby Tomitanii Constanta disputa sambata, 12 iunie, meciul din etapa a opta a SuperLigii, intalnind in propriul fief, pe arena "Mihai Nacaldquo; din Constanta, de la ora 11.00, Dinamo Bucuresti.In clasament, formatia de pe litoral…

- Rugby-ul constantean a coborat enorm stacheta performantei la nivel de seniori. Confruntata cu grave probleme financiare, ACS Tomitanii bifeaza infrangere dupa infrangere in Superliga, cuvantul care i se potriveste cel mai bine, la ora actuala, echipei de pe litoral fiind amatorismul. Disputat, sambata,…

- Meci fara istoric pe stadionul „Mihail Naca” din strada Primaverii, unde echipa de rugby ACS Tomitanii Constanta a suferit un nou esec drastic, scor 12-82 (5-49), in partida cu SCM Timisoara, contand pentru etapa a sasea a Superligii. Vicecampioana Romaniei a facut o demonstratie de forta pe litoral,…

- CSA Steaua s-a impus, cu scorul de 27-14 (15-6), in deplasare, pe stadionul „Florea Dumitrache” din Bucuresti, in fata celor de la Dinamo, in eternul derby al rugby-ului romanesc, contand pentru etapa a sasea a Superligii.Intr-o alta partida a rundei, CSM Stiinta Baia Mare a invins, in deplasare, pe…

- CSA Steaua a invins-o pe CS Dinamo cu scorul de 27-14 (15-6), sambata, in deplasare, pe Stadionul ''Florea Dumitrache'' din Bucuresti, intr-un etern derby al rugby-ului romanesc, desfasurat in etapa a sasea a SuperLigii CEC Bank. Steaua a reusit sa isi adjudece si punctul bonus ofensiv,…

- CSM Stiinta Baia Mare a invins-o pe CS SCM Timisoara cu scorul de 29-24 (22-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a SuperLigii CEC Bank la rugby, informeaza AGERPRES . Cele doua echipe si-au impartit reprizele, gazdele dominand prima parte (22-0), dupa care banatenii au revenit…

- Programata a se desfașura pe perioada a doua zile, vineri, 30 aprilie și sambata, 1 mai, etapa a doua a Superligii la rugby aduce pe teren trei partide interesante, CSM Știința Baia Mare - SCM Timișoara fiind capul de afiș al rundei. De asemenea, in aceasta etapa iși va face debutul competițional și…

- FOTO: Industria Galda – Unirea Dej, in prima etapa a primaverii | La Galtiu, „lanterna roșie” da șah liderului La Galtiu, se infrunta “lanterna roșie” Industria Galda de Jos (4 puncte) și liderul Unirea Dej (25 de puncte), formațiile aflate la polii opuși ai ierarhiei Seriei a 9-a, intr-un duel din…