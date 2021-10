Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul slovac Tomas Vestenicky a semnat, marti, un contract cu clubul de fotbal Dinamo Bucuresti pana la finalul acestui sezon competitional, cu optiune de prelungire pentru inca un an, a anuntat administratorul special Iuliu Muresan pe pagina de Facebook a gruparii, conform agerpres. In varsta…

- Sergiu Hanca, liderul Cracoviei, i-a schițat portretul atacantului Tomas Vestenicky, 25 de ani, ce i-a fost coleg in Polonia, varful fiind la antrenamente sub comanda lui Mircea Rednic. Mircea Rednic continua sa caute intariri pentru Dinamo și a adus doi atacanți la antrenamente la Saftica. ...

- „PCH Dinamo” a anunțat pe Facebook ca Mircea Rednic, 59 de ani, a ajutat din nou financiar clubul din Ștefan cel Mare. Imediat dupa ce și-a dat acordul sa revina in „Groapa”, Rednic afirma ca „nu mai vin cu bani de acasa, ca nimeni nu a apreciat. Am venit și tot Rednic era capușar, comisionar”. Situația…

- Dinamo i-a reziliat contractul antrenorului Dario Bonetti (60 de ani). Tehnicianul a confirmat desparțirea, pe Facebook. Dupa opt etape disputate, Dinamo ocupa locul 14, cu 6 puncte. ”Salutari, tuturor. Am ajuns aici cu mainile goale pentru a ține echipa in viața. Acum, odata ce calvarul s-a incheiat,…

- Ivan Patzaichin va fi inmormantat, marti, cu onoruri militare, a anuntat familia fostului canoist. Luni, la ora 12:00, trupul lui Ivan Patzaichin a fost depus la sediul clubului Dinamo, in Șoseaua Ștefan cel Mare. Ivan Patzaichin va fi inmormantat cu onoruri militare, marti, la Cimitirul Bellu din Bucuresti.…

- Mijlocasul roman Sergiu Hanca a marcat un gol pentru formatia KS Cracovia, care a invins-o pe Jagiellonia Bialystok cu scorul de 2-1, sambata, pe teren propriu, in etapa a cincea a campionatului de fotbal al Poloniei. Gazdele au deschis scorul prin olandezul Pelle van Amersfoort (45 - penalty), Hanca…

- Fotbalistul echipei Cracovia, Sergiu Hanca, a inscris un gol in meciul castigat, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Jagiellonia, in etapa a cincea a campionatului Poloniei, potrivit news.ro. Hanca a marcat in minutul 62. Celalalt gol al gazdelor a fost inscris…

- Sergiu Hanca, fotbalistul echipei Cracovia, a înscris un gol în meciul câstigat, sâmbata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în fata formatiei Jagiellonia, în etapa a cincea a campionatului Poloniei.Hanca a marcat în minutul 62. Celalalt gol al…