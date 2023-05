Președintele Comisiei pentru Transporturi și Infrastructura din Senat, senatorul Toma Petcu, a condus, joi, ședința pentru semnarea unei Rezoluții Comune intre Comisia pentru transporturi și infrastructura din Senatul Romaniei și Comisia economie, buget si finante din Parlamentul Republicii Moldova. Ședința s-a inscris in programul Sesiunii „Cooperare in domeniul transporturilor și infrastructurii – o noua perspectiva europeana”, care se desfașoara la Iași in perioada 2-5 mai. Rezoluția adoptata joi prevede, printre altele, importanța colaborarii pe domeniile transporturi și infrastructura in…