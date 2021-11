Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Tom Hanks a spus ca i s-a propus sa zboare in spatiu in locul lui William Shatner, in cadrul unei misiuni operate de compania Blue Origin a lui Jeff Bezos, dar a refuzat dupa ce a aflat ca trebuie sa plateasca 28 de milioane de dolari, informeaza The Independent.

- Actrița Yulia Peressild și regizorul Klim Chipenko au aterizat duminica, in siguranța, in Kazahstan, la capatul a 12 zile petrecute in spațiu, unde au filmat primul lungmetraj realizat pe orbita, relateaza The Guardian , potrivit Digi 24 . Revenirea lor pe Pamant a fost transmisa in direct de Agenția…

- Prințul William i-a criticat pe Jeff Bezos și alți miliardari dupa cel de-al doilea zbor Blue Origin in Spațiu, la bordul caruia s-a aflat si actorul William Shatner, cunoscut in special pentru rolul din "Star Trek".

- Printul William, unul dintre nepotii reginei Elizabeth a II-a, a criticat joi cursa spatiala a Blue Origin si i-a indemnat pe liderii mondiali sa se concentreze mai degraba asupra problemelor planetei inainte de marea conferinta COP26 de la Glasgow. "Unele dintre cele mai mari creiere si spirite din…

- ​William Shatner, actorul care a jucat acum peste cinci decenii rolul capitanului Kirk în serialul Star Trek a ajuns în spațiu cu o racheta New Shepard construita de compania Blue Origin a lui Jeff Bezos. Zborul suborbital a atins o altitudine de 106 km, iar Shatner a devenit cel mai în…

- William Shatner , in varsta de 90 de ani, a zburat in spațiu cu o nava Blue Origin. Actorul din serialul „Star Trek” a devenit astfel cea mai in varsta persoana ajunsa in spațiu, cu o aeronava a companiei deținuta de Jeff Bezos. Zborul a durat 11 minute, fiind cel de-al doilea zbor cu echipaj uman al…

- Elon Musk l-a ironizat din nou pe Jeff Bezos, rivalul sau din cursa spațiala, pe motiv ca acesta s-ar concentra mai mult pe încercarile de a face lobby pe lânga guvernul american în loc sa se concentreze pe dezvoltarea de rachete, scrie The Independent.Cei doi au ocupat intermitent…