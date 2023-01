Stiri pe aceeasi tema

- „Blonde”, un film biografic despre Marilyn Monroe, a primit in acest an cele mai multe nominalizari - opt - la Razzie Awards (Zmeura de Aur), inclusiv la categoria „cel mai prost film”, iar actorul Tom Hanks, care detine doua trofee Oscar in palmares, a fost nominalizat la categoriile ''cel mai prost…

- In timp ce filmele cele mai apreciate de critici și de public in 2022 sunt premiate la Hollywood cu premiile Oscar, cele mai nereușite realizari cinematografice sunt nominalizate pentru premiul Razzie, sau „Zmeura de aur”. Nume mari, ca Tom Hanks, se afla printre nefericiții nominalizați.

- "Avatar 2: The Way of Water" continua sa domine box office-ul nord-american si face parte de acum din clubul exclusiv al filmelor care au depasit incasari de 2 miliarde de dolari la nivel mondial, potrivit cifrelor anuntate duminica de Exhibitor Relations. Cu 20 milioane de dolari venituri generate…

- Lansat in anul 2000, Gladiatorul a devenit instantaneu cel mai bun film epic din toate timpurile si a avut incasari uluitoare, de 460 de milioane de lire sterline. La 23 de ani de la original, regizorul Ridley Scott revine cu o continuare mult asteptata. Filmarile sunt programate pentru luna mai. Locatiile…

- BARDO, este povestea captivanta, spectaculoasa și uluitoare din punct de vedere vizual a experienței intime și emoționante a lui Silverio, un renumit jurnalist și documentarist mexican care traiește in Los Angeles. Dupa ce primește un prestigios premiu internațional, Silverio se vede nevoit sa se intoarca…

- Filmul "Carbon", produs in Republica Moldova și nominalizat la Oscar, cucerește publicul din Statele Unite. Peste ocean, premiera a avut loc in orașul Chicago și s-a ținut cu casa inchisa. La eveniment a participat și ambasadorul Republicii Moldova, alaturi de basarabeni stabiliți in SUA dar și americani,…

- Cantareața și actrița americana Irene Cara, cunoscuta mai ales pentru ca a cantat melodiile care au dat titlul filmelor „Fame” și „Flashdance”, a murit la varsta de 63 de ani, in locuința sa din Florida, informeaza CNN și The Guardian . „Aceasta este cea mai rea parte a meseriei de publicist. Nu-mi…

- Filmul documentar FLEE (in romana: Evadare) de Jonas Poher Rasmussen este singurul film din istorie care a fost triplu-nominalizat Oscaruri, in categoriile de Animație, Film Strain și Documentar. Premiat la numeroase festivaluri de film din lume, printre care și la Sundance, Flee a ajuns unul dintre…