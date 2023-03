Stiri pe aceeasi tema

- Marele actor Tom Hanks, 66 de ani, recompensat cu doua Oscaruri, a primit cel mai nedorit trofeu, „Zmeura de Aur”, pentru prestația din filmul biografic „Elvis”, in care l-a interpretat pe managerul regelui rock’n’roll. Organizatorii premiilor Zmeura de Aur, trofeele anti-Oscar, au considerat ca Tom…

- Tom Sizemore, 61 de ani, este internat la terapie intensiva, dupa ce a suferit, duminica, 19 februarie, un anevrism cerebral, scriu CNN și Fox News . Actorul american este „in stare critica”, a declarat purtatorul lui de cuvant, Charles Lago. Sizemore s-a luptat de mult cu dependența de droguri și a…

- „Blonde”, un film biografic despre Marilyn Monroe, a primit in acest an cele mai multe nominalizari - opt - la Razzie Awards (Zmeura de Aur), inclusiv la categoria „cel mai prost film”, iar actorul Tom Hanks, care detine doua trofee Oscar in palmares, a fost nominalizat la categoriile ''cel mai prost…