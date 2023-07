Stiri pe aceeasi tema

- Tom Cruise se pregatește sa mearga cu indrazneala acolo unde niciun actor nu a mai ajuns pana acum. El și regizorul sau „Edge of Tomorrow”, Doug Liman, urmeaza sa filmeze un lungmetraj pe orbita și sa faca din Cruise primul civil care a efectuat o plimbare in spațiu. Universal susține filmul, care are…

- Fanii cascadoriilor spectaculoase vor fi satisfacuti odata cu lansarea celui de-al saptelea film din franciza "Mission: Impossible", care va intra in cinematografe incepand de miercurea viitoare si in care actorul Tom Cruise se lupta cu o inteligenta artificiala scapata de sub control, informeaza AFP.La…

- Senatul american a aprobat, joi seara, proiectul de lege pentru suspendarea plafonului datoriei publice a țarii pana pe 1 ianuarie 2025, dupa o lunga perioada de negocieri și in mijlocul temerilor ca guvernul american ar putea sa se confrunte pentru prima oara in istorie cu o incapacitate de plata,…

- Cea mai mare adunare de sataniști din istorie a avut loc in luna aprilie la un hotel celebru din centrul orașului american Boston. Membrii Templului Satanic spun ca Satana este doar o metafora pentru ideea de a pune sub semnul intrebarii autoritatea și pentru a-și afirma credința in știința, dar pentru…

- Jurnalistul Radu Tudor citeaza in ultimul sau articol de pe blog analiza congressmanul american republican Mike Rogers, președintele Comitetului pentru Forțele Armate din Congres, care vorbește despre rolul țarilor din Estul Europei in NATO, in contextul conflictului declanșat de Rusia in Ucraina. „Romania…

- Tom Cruise a vorbit pentru prima data despre religia sa. Actorul american a declarat, intr-unul dintre rarele sale comentarii publice despre scientologie, ca acest cult controversat este o religie aparte care l-a ajutrat foarte mult in ultimii 30 de ani. Ce precizare importanta a facut Tom Cruise despre…

- Fortele Aeriene ale Ucrainei au anuntat sambata ca au doborat o racheta supersonica rusa Kinjal - laudata de Moscova drept una dintre cele mai bune rachete produse vreodata - cu ajutorul sistemului american de aparare antiaeriana Patriot, transmite dpa.

- Un submarin american cu rachete nucleare balistice va ajunge in curand in Coreea de Sud, pentru a demonstra solidaritatea Statelor Unite in eventualitatea unui atac nord-coreean, transmite Reuters.