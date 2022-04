Stiri pe aceeasi tema

Regina Elisabeta a Marii Britanii va fi onorata cu o papușa Barbie cu chipul ei, pentru a marca Jubileul de Platina din acest an, relateaza Reuters.

Portretele reginelor britanice de la Mary I pana la Elizabeth II, extrase din colectii private, vor fi expuse impreuna pentru prima data cu ocazia ceremoniilor Jubileului de Platina, potrivit The Guardian.

Printul Charles si sotia lui, Camilla, vor efectua o vizita de trei zile in Canada in luna mai in cadrul activitatilor programate in 2022 pentru a celebra Jubileul de Platina al reginei Elisabeta a II-a, ce marcheaza implinirea a 70 de ani de cand suverana a preluat tronul Marii Britanii, informeaza

Custodele Coroanei, Margareta, si Principele Radu vor participa, marti, la Londra, la slujba de comemorare a Principelui Philip, duce de Edinburgh, sotul Reginei Elisabeta a Marii Britanii, potrivit Agerpres.

O fotografie cu regina Elisabeta a II-a in tinerete se va afla pe coperta editiei britanice a revistei Vogue din aprilie, in semn de omagiu adus de revista de moda suveranei britanice cu ocazia Jubileului de Platina, relateaza Reuters.

Mai multi manifestanti au protestat marti in fata reprezentantei britanice de la Kingston impotriva vizitei printului William al Marii Britanii si a sotiei lui, Kate, in Jamaica, cu prilejul unui turneu de o saptamana in regiunea Marii Caraibilor organizat pentru a sarbatori Jubileul de Platina al

Printul Charles si sotia lui, Camilla, ducesa de Cornwall, vor participa in Rwanda la Summitul sefilor de stat si de guvern din Commonwealth (CHOGM) in numele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, informeaza DPA.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu va participa luni la Ziua Commonwealth-ului, a anuntat Palatul Buckingham. Aceasta ar fi fost prima aparitie publica a monarhului in varsta de 95 de ani de cand medicii i-au recomandat odihna, informeaza Reuters.