Tom Cruise preferă să rămână singur. Motivul este incredibil! Tom Cruise vrea sa faca un singur lucru la varsta de 54 de ani: sa distreze audiența pe marele ecran. Starul de la Hollywood nu iși mai dorește nicio relație, ci vrea sa petreaca cat mai mult timp cu prietenii lui de la biserica scientologica. Actorul, poate fi vazut in filmul „Mission: Impossible – Fallout”, unde și-a facut singur cascadoriile, inclusiv sa sara de la 7.620 metri altitudine dintr-un avion. „Am vrut sa fac filme de and aveam 4 ani. Sa pot sa distrez audiența, acesta a fost visul meu”, a declarat Cruise, citat de Fox News. Oricum, fanii se arata foarte interesați de viața personala… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La noua ani de la moartea lui Michael Jackson, medicul acestuia a facut o dezvaluire uluitoare. Pentru a-și pastra vocea, Michael Jackson a fost castrat chimic de tatal sau, afirma fostul medic personal al starului american, Conrad Murray, care a fost condamnat…

- O mama și fiica ei, in varsta de 100, respectiv 79 de ani, s-au intalnit pentru prima data, dupa ce mamei i s-a spus ca fiica ei a murit dupa ce s-a nascut, iar parinții adoptivi ai fiicei i-au spus acesteia din urma ca mama ei biologica a decedat dupa ce a adus-o pe lume. Cele doua au fost sparate…

- Fiica lui Bode Miller s-a inecat in piscina. Micuța avea doar 19 luni. Tragedie in familia schiorului american Bode Miller (40 de ani). Fiica de 19 luni a spotivului a fost gasita fara suflat in piscina unui vecin din Cota de Caza (Los Angeles), unde campionul olimpic și soția erau oaspeți la o petrecere.…

- Prezentatoarea de televiziune Andreea Esca și fiica ei, Alexia, au fost prezente in platoul unei emisiuni de televiziune. Vedeta și fiica sa au vorbit despre plecarea acesteia din urma la studii in Anglia. Andreea Esca și fiica sa, Alexia , au fost invitate la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV.…

- Actorul Anthony Hopkins a dezvaluit ca nu și-a mai vazut fiica de peste 20 de ani și nici nu a mai vorbit cu ea. Mai mult, el a afirmat ca nu știe daca este sau nu bunic. Sir Anthony a declarat ca nu ii pasa de aceasta instrainare, care nu il afecteaza cu nimic. Fiica sa, Abigail, are 48 de ani și este,…

- Noul bebeluș regal, prințul Louis, nu va participa la nunta unchiului sau, Harry, cu Maghan Markle, ce va avea loc in luna mai, a anunțat un expert regal. Pe de alta parte, prințul George, prințesa Charlotte și parinții lor, ducele și ducesa de Cambridge sunt așteptați la nunta regala. Citește și: …