Miliardarul Rupert Murdoch, ginerică, la 92 de ani! Iubita sa, tot pensionară Rupert Murdoch, ginerica, la 92 de ani! Magnatul media a anunțat oficial ca se va casatori cu Elena Zhukova (67 de ani), care s-a pensionat dupa o lunga cariera in cercetare, ca biolog molecular. Nonagenarul a ținut morțiș ca toți sa afle vestea, anunțul fiind publicat in New York Post, una din instituțiile media pe care miliardarul le deține. Craiul Murdoch s-a desparțit anul trecut de Jerry Hall (una din frumoasele showbizz-ului american al anilor ’70, fosta soție a lui Mick Jagger). Miliardarul a mai avut o relație de cateva luni cu Ann Lesley Smith pe care mulți o considerau drept cea de-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mogulul media Rupert Murdoch s-a logodit cu Elena Zhukova, o bioloaga pensionata in varsta de 67 de ani, cu origini in Rusia, scrie The Guardian, citat de News.ro. Este a șasea logodna a miliardarului și va fi a cincea casnicie. In aprilie 2023, presa internaționala relata in premiera ca Murdoch iese…

- Miliardarul Rupert Murdoch, 92 de ani, se va casatori cu biologul molecular pensionar Elena Zhukova, 67 de ani. Miliardarul media Rupert Murdoch , in varsta de 92 de ani, a anunțat logodna sa pentru a șasea oara, aceasta data cu o cercetatoare pensionata pe nume Elena Zhukova. Vestea a venit la scurt…

- Mogulul media Rupert Murdoch s-a logodit pentru a sasea oara, s-a aflat joi, de aceasta data cu Elena Zhukova, un cercetator pensionat, scrie The Guardian, transmite News.ro. Biroul lui Murdoch a anuntat ca miliardarul in varsta de 92 de ani urmeaza sa se casatoreasca cu Zhukova, un biolog molecular…

- Miliardarul Rupert Murdoch, in varsta de 92 de ani, urmeaza sa se casatoreasca ca biologul molecular pensionat Elena Zhukova, in varsta de 67 de ani, conform unui anunț facut de biroul mogulului media, potrivit News.ro. Invitatiile la nunta lui Murdoch, care va avea loc la Moraga, via si resedinta…

- Mogulul media Rupert Murdoch, in varsta de 92 de ani, urmeaza sa se casatoreasca cu Elena Zhukova, un biolog molecular pensionat, in varsta de 67 de ani. Miliardarul s-a logodit pentru a sasea oara, s-a aflat joi. In aprilie, presa a relatat ca Murdoch iesea la intalniri cu Zhukova, la doar patru luni…

- Biroul lui Murdoch a anuntat ca miliardarul in varsta de 92 de ani urmeaza sa se casatoreasca cu Zhukova, un biolog molecular pensionat, in varsta de 67 de ani, potrivit New York Times.In aprilie, presa a relatat ca Murdoch iesea la intalniri cu Zhukova, la doar patru luni dupa ce el a pus capat logodnei…

- Care sunt actorii cu cel mai mare onorariu de la Hollywood! Cele mai bine platite vedete din industria filmului american, este un clasament dominat de barbați. De fapt, in top 10, doar doua femei se afla in acest clasament. In ultimii ani, s-au pendulat prin ravnitul clasament vedete ca Tom Cruise,…

- Mihaela Borcea se bucura de un succes formidabil datorita afacerii in care era implicata inca de la desparțirea de Cristi Borcea. Se pare, insa, ca a fost inlaturata de la conducerea hotelului din Olimp deținut de fostul ei soț. Mihaela Borcea nu mai are acțiuni la hotelul din Olimp Cristi și Mihaela…