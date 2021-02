Stiri pe aceeasi tema

- Gheata de pe Pamant se topeste mai rapid decat la jumatatea anilor 1990, avand in vedere ca schimbarile climatice au facut ca temperatura globala sa creasca, arata o noua cercetare publicata luni in The Cryosphere. Per ansamblu, incepand cu jumatatea anilor 1990, este estimat ca 28.000 de…

- Statia Meteo din municipiul Botosani a inregistrat, marti dimineata, o temperatura negativa record pentru aceasta iarna, de minus 18,4 grade Celsius, a declarat, pentru AGERPRES, meteorologul Tatiana Haha. Potrivit sursei citate, temperatura minima a fost masurata la ora 7,30. "Este…

- Cea mai scazuta temperatura din tara s-a inregistrat, duminica dimineata, la Miercurea Ciuc, unde statia meteo a inregistrat o minima de minus 22,9 grade Celsius, informeaza Agerpres. Potrivit meteorologului Halada Szilard, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud, din Sibiu, si in celelalte…

- Temperatura minima absoluta din ianuarie este si temperatura minima absoluta din Romania, aceasta fiind -38,5 ºC, inregistrata la Bod (jud. Brasov), in 25 ianuarie 1942. In aceeasi data s-au mai inregistrat minime absolute ale lunii ianuarie, astfel: -34,8 ºC, la Alexandria, -32,8 ºC la Tg. Mures. La…

- Luna decembrie din acest an a fost cea mai calduroasa din 1961 incoace in Romania, cu o diferenta in medie de 3,5 grade Celsius fata de normalul pentru aceasta perioada, a declarat, pentru AGERPRES, Elena Mateescu, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie, anunța AGERPRES.…

- Comisia Europeana a incheiat un contract pentru 300 de milioane de doze de vaccin anti-covid-19 produs de Pfizer (Bio-NTech). Testele au aratat ca poate avea o eficacitate de 90%. Este vaccinul care va ajunge și in Romania. Cum va ajunge insa și cum se va comercializa? Agenția Bloomberg avertizeaza…