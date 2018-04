Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, referitor la constatarea conflictelor constitutionale de catre CCR privind DNA, ca procurorul sef al DNA ar fi trebuit sa stie ca nu poate ancheta oportunitatea.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la Pitesti, ca nu vrea sa-si exprime parerea cu privire la un eventual conflict de natura contitutionala intre Guvern si presedintele Klaus Iohannis. „Eu nu am pregatirea constitutionala a domnului presdinte Iohannis. Ca ingner, nu vreau…

- Liviu Dragnea anticipeaza anunțul pe care il va face președinte Iohannis in aceasta seara, la ora 18.00, cu privire la cererea de revocare a șefei DNA. Mai exact, liderul PSD l-a readus in discuție și pe Tutorel Toader, ministrul Justiției, despre care spune ca se bucura de tot sprijinul in deciziile…

- Liviu Dragnea a declarat in emisiunea lui Mihai Gadea, de la Antena 3, ca a avut o intalnire cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care i-a relatat ca s-a intalnit cu un procuror, care i-a spus ca raportul intocmit de el privind conducerea DNA "este mult prea slab fata de ce este in realitate”."Am…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader vine cu dezvaluiri neasteptate, la sedinta CSM. Toader sustine ca pe langa cele 20 de motive prezentate in raport, mai exista si altele, pe care nu a vrut sa le introduca in document. A prezentat insa cateva dintre ele in fata magistratilor.Citeste si: ALERTA…

- In contextul prezentarii raportului DNA și deciziei ministrului Justiției, Marius Pieleanu a spus ca nu știe ce va face Tudorel Toader. "Daca aș avea capacitatea de a influența lucrurile, ce aș sfatui eu ambele parți: l-aș sfatui pe domnul Toader sa inainteze propunerea de revocare și l-aș sfatui…

- „L-a adus pe Tudorel Toader din vacanta din Japonia ca sa spuna ca mai vedem joia viitoare, a dat fuga la Cotroceni, ascuns in fustele Vioricai Dancila, sa se roage - degeaba - de Iohannis, a convocat CEX al PSD sa puna presiune, dar nu a avut curaj sa deschida subiectul Kovesi - si acum o sa ne spuna…

- "Sper ca nu dormiți in noaptea asta, domnule ministru Tudorel Toader! Eu, unul, NU dorm! Pana la aceasta ora, ar fi trebuit deja sa aveți o reacție! Romania noastra a fost intr-un asemenea hal distrusa de gașca asta de sufrageriști-securiști incat nu mai putem accepta ezitarile sau SOMNUL…