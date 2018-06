Ministerul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni ca a transmis Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica o scrisoare prin care solicita sa i se comunice daca declaratiile sefului structurii anticoruptie din cadrul acesteia, Drago Kos, pe tema deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) in cazul sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), au fost facute in numele organizatiei.



"Pentru a se clarifica daca declaratiile atribuite domnului Kos au fost facute in nume personal sau in numele OECD, am transmis scrisoarea catre OECD!", a scris Tudorel Toader pe Facebook.

