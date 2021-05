Stiri pe aceeasi tema

- Seful DSU Raed Arafat a declarat, luni, dupa sedinta de Guvern, ca a fost prelungita starea de alerta cu 30 de zile. Guvernul imparte romanii in doua tabere: vaccinați și nevaccinați. Acest lucru il confirma chiar Raed Arafat in momentul in care a fost intrebat de jurnaliști despre discrimarea cetațenilor…

- UPDATE – Guvernul a decis, printr-o hotarare, prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile pe intreg teritoriul Romaniei incepand din data de 13 mai si a eliminat restrictia privind participarea la procesiuni sau pelerinaje religioase legata de domiciliu sau resedinta, a anuntat seful DSU, Raed Arafat.…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de luni, printr-o hotarare, prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 13 mai. Premierul Florin Citu a declarat ca, odata cu prelungirea starii de alerta, se va renunta la anumite restrictii care ‘nu-si mai au sensul’.…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu alte 30 de zile, incepand cu data de 13 aprilie, si a stabilit masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. DOCUMENTUL poate fi citit…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi, de la ora 17.00, hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu data de 13 aprilie, cat si pentru stabilirea masurilor care sunt aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si

- S a decis ca circulatia va fi restrictionata in intervalul 22.00 05.00, nu 23.00 05.00, ca pana acum.Premierul Florin Citu a declarat miercuri, 10 martie, la finalul sedintei de Guvernul, ca a fost prelungita starea de alerta cu inca o luna, data fiind pandemia de coronavirus.S a decis ca circulatia…

- Guvernul ia in calcul modificarea restricțiilor de circulație, din cauza creșterii numarului de cazuri noi. Surse guvernamentale susțin ca executivul ar urma sa modifice ora de la care se aplica restricțiile de circulație pe timpul nopții. Astfel, circulația in afara locuinței va fi interzisa incepand…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat sa actioneze, pe raza judetului Bacau, pentru siguranta si sanatatea cetatenilor. Activitatile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta au avut loc in sistem…