Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane din municipiul Sfantu Gheorghe au fost nominalizate pentru titlul onorific „Pro Urbe”, cea mai inalta distinctie instituita de autoritatile locale in scopul recompensarii morale a cetatenilor care au contribuit la cresterea bunastarii comunitatilor locale sau a prestigiului localitatii.…

- Asociația Județeana de Handbal Brașov, prin Comisia Județeana de Arbitri Brașov, in parteneriat cu ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe și Kineto Medical Care, organizeaza un curs pentru formarea arbitri de handbal. Pentru a atrage cat mai mulți tineri, lectorii cursului vor fi arbitri din lotul divizionar,…

- Cuplurile din Sfantu Gheorghe care celebreaza in acest an nunta de aur sau diamant vor fi sarbatorite in cadrul unui eveniment public organizat cu prilejul Zilei Internationale a Familiei, inscrierile putand fi facute pana pe data de 22 aprilie, au anuntat, joi, autoritatile locale. Municipalitatea…

- „Muzeul ororilor comunismului”, pentru care autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au obtinut finantare prin PNRR, va fi amenajat in magazia de tutun a fostei Fabrici de tigarete din municipiu si se va intinde pe o suprafata de circa 3000 de metri patrati. Autoritatile locale au anuntat joi, in cadrul…

- Campionatul Național de Sala cadeți U18 care s-a desfașurat la Bucuresti, in perioada 12-13 martie a.c., i-a adus atletei Vasile Rut Cristina, legitimata la Clubul Sportiv Municipal(CSM) Sfantu Gheorghe, doua medalii- una de argint și una de bronz. Astfel, la proba de 3000 m, sportiva covasneana…

- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, prin noua sportivi ai Secției de Arte Marțiale au obținut rezultate remarcabile la Campionatele Naționale de Ju-Jitsu rezervate seniorilor (+21 ani), tineretului (U21), juniorilor I (U18), juniorilor II (U16) și Para. La competiția organizata in perioada…

- Operatorul de salubritate Tega din Sfantu Gheorghe solicita aprobarea Consiliului Local municipal pentru majorarea cu 20% a tarifelor serviciilor stradale, invocand, printre altele, inflatia si cresterea pretului la utilitati. Intr-o adresa transmisa autoritatilor locale, conducerea societatii precizeaza…

- Targul Fermierilor și Meșteșugarilor va avea loc din nou in Piața Libertații din Sfantu Gheorghe, in perioada 5-6 februarie. „Licitația pentru locuri introdusa anul trecut a fost utila in acest sens și ne-a ajutat, de asemenea, sa renovam mesele existente. Am constatat ca locurile nu au ramas goale,…