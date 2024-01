Titlul în Liga 1, o afacere bucureșteană?! S-a mai terminat o etapa de campionat, dar finalul este inca departe. Avand in vedere jocurile facute de Rapid și FCSB, se pare ca, la momentul actual, batalia pentru titlul de campioana se da in București. Ambele formații au trecut in agenda doar victorii dupa pauza de iarna și par sa fie intr-o forma de […] The post Titlul in Liga 1, o afacere bucureșteana?! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Rapid a caștigat derby-ul cu Dinamo cu scorul de 2-1 (1-1), sambata seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-un derby de traditie al fotbalului romanesc, disputat in etapa a 23-a a Superligii

- Dinamo și Rapid se intalnesc sambata, pe Arena Naționala, in primul derby bucureștean din 2024. Duelul pare mai dezechilibrat ca oricand, cu giuleștenii mari favoriți in fața unei echipe aflate in plina suferința. Cele doua echipe s-au mai intalnit in principala competitie interna de 114 ori, de 50…

- Scandal la protestul transportatorilor și fermierilor de la marginea Capitalei. Jandarmii au intervenit dupa ce mai multe persoane au vrut sa blocheze circulația pe ambele sensuri.Protestatarii se delimiteaza de grupul care a provocat agitație in Afumați și suspecteaza ca au fost trimiși acolo sa…

- Etapa cu numarul 23 din SuperLiga va programa saptamana viitoare derbiul dintre Dinamo și Rapid. La poluri opuse in clasament, cele doua formații se vor intalni pe cel mai mare stadion din București

- Handbalista Grace Zaadi Deuna va evolua din vara lui 2024, timp de doua sezoane, la Krim Ljubljana. Zaadi a venit la CSM Bucuresti in 2022, iar in acest an a castigat titlul mondial cu nationala Frantei, conform news.ro.Anuntul transferului la Krim Ljubljana a fost facut, vineri, de clubul sloven.…

- O politista din Bucuresti, care se indrepta spre serviciu, a salvat, marti dimineața, o fata care era batuta cu bestialitate de un barbat si striga dupa ajutor in stația de metrou Constantin Brancoveanu.Incidentul a fost facut public pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne.„Ora 07:00, stația…

- Debutant ca tehnician, fostul voleibalist Laurențiu Lica a uimit pe toata lumea cu jocul echipei sale, nou-promovata Corona Brașov Dupa ce a scris istorie ca jucator, evoluand pana la 43 de ani, Laurențiu Lica o face și ca antrenor. Aflat la debutul in aceasta meserie, el face furori la nou-promovata…

- Antrenorul Mircea Lucescu, 78 de ani, și-a dat demisia de la Dinamo Kiev imediat dupa eșecul suferit vineri, 3 noiembrie, in derby-ul cu Șahtior, 0-1 in etapa a 13-a campionatului ucrainean, relateaza Gazeta Sporturilor. „Il Luce” a transmis ca se retrage din fotbal. Antrenorul, care avea contract pana…