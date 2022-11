Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii curselor auto s-au obișnuit sa-l vada pe Dani Oțil și la cursele din campionatul național. Vedeta Antena 1 este o prezența constanta la categoriile Super Rally ori etapa de Viteza in Coasta. Nu este doar un hobby, Oțil pare sa aiba in sange cursele auto, fiind extrem de competitiv, drept dovada…

- David Popovici s-a aratat indignat de fake news despre el ce a dat o ”palma” celor ce l-au publicat și promovat. Confom zvonului, cel mai valoros sportiv roman al momentului și-ar fi cumparat o super mașina din banii obținuți din competițiile sportive. Popovici, care tocmai a implinit 18 ani, varsta…

- Mai mulți membri USR au organizat vineri dimineața un protest in fața Administrației Prezidențiale din București, reclamand ”mușamalizarea unei achiziții cu dedicație” de 600 de BMW-uri de la prietenul președintelui Klaus Iohannis pentru Poliția Romana, potrivit unui comunicat al USR. Participanții…

- S-a aflat cum se rasfața Toni Iuruc la doua saptamani dupa ce a divorțat de Simona Halep. Afaceristul roman a platit peste 100.000 de euro pe o mașina de lux, cu care s-a afișat deja pe strazile din București. Simona Halep și Toni Iuruc au semnat actele de divorț pe 8 septembrie. Cei doi urmau […] The…

- Ce studii are Gabriela Prisacariu. Gabriela Prisacariu și Dani Oțil sunt casatoriți și au și un copil impreuna. Deși vedeta are doar 29 de ani, iar intre cei doi este o diferența de varsta de 12 ani, acest lucru nu pare sa i fi fost un impediment. Sa aflam insa mai multe lucruri despre Gabriela Prisacariu.…

- “Pe Lotul 2 din nordul Autostrazii de Centura a Capitalei (A0) incepe etapa de executie saptamana viitoare! Supravegherea aeriana a santierului, pe care o realizam permanent in parteneriat cu INCAS, arata ca, in acest moment, constructorul roman are pregatite stocuri de materiale si de elemente prefabricate…

- Astazi incepe Summer Well, ultimul mare festival al anului. Zeci de artiști consacrați, romani și straini, vor urca pe cele patru scene amplasate pe frumosul Domeniu Știrbey de la Buftea, situat la circa 30 de minute fața de București. Timp de 3 zile vor fi celebrate arta, muzica, fashion-ul și cultura,…

- “Inca 17,5 km din Autostrada de Centura a municipiului Bucuresti (49,57 km) au constructor desemnat! Dupa reevaluarea ofertelor pentru contractul pentru proiectarea si executia Lotului 1 al A0 Nord, a fost declarata definitiv castigatoare o asociere de constructori romano-italiana”, a aratat Grindeanu,…