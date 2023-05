TIR românesc, accident cu un mort și zeci de răniți pe o autostradă din Slovacia Un grav accident de circulație s-a produs luni dimineața pe autostrada D2 din Slovacia, in zona localitații Zavod, sensul spre Cehia, in care au fost implicate un autobuz plin cu turiști maghiari și un camion romanesc. In urma coliziunii, o persoana a murit și 59 de persoane au fost ranite, relateaza publicația Pravda , care citeaza Serviciul de Pompieri și Salvare din Bratislava (HaZZ). Accidentul s-a produs cu puțin timp inainte de ora 11.00. „Este un masacru, jumatate din autobuz este sub camion”, a relatat un martor descriind scene de la locul accidentului, potrivit hnonline.sk . Zeci de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

