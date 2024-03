Stiri pe aceeasi tema

- Xenia Karelina, o balerina cu dubla cetațenie ruso-americana in varsta de 32 de ani, a fost reținuta de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) sub acuzația de inalta tradare. FSB, cunoscut ca fiind forța de securitate secreta a lui Vladimir Putin, susține ca Karelina a strans fonduri pentru…

- Politicianul rus de opoziție Alexei Navalnii, cel care a dezvaluit corupția uriașa din jurul lui Vladimir Putin și un critic dur al Kremlinului, a murit in inchisoare, a anunțat vineri penitenciarul in care acesta era incarcerat, conform Reuters. Aleksey Navalny has died in a prison colony in the Yamalo-Nenets…

- Procurorii DNA au facut percheziții vineri dimineața la Primaria Botoșani. Anchetatorii au controlat inclusiv biroul primarului Cosmin Andrei și l-au dus la audieri. Cosmin Andrei este acuzat ca a aranjat un concurs de angajare la primarie in 2021 și a fost pus sub control judiciar. Procurorii DNA l-au…

- Curtea Suprema a Indiei a decis ca 11 barbați condamnați pentru crima și sa se intoarca la inchisoare. Anterior, ei au fost eliberați anticipat, ceea ce a starnit numeroase reacții, potrivit CNN, scrie Mediafax.Instanța suprema din India a anulat luni decizia unei unitați administrative de a elibera…

- Doi parinti din Bihor, care au ales sa-si educe acasa toti cei patru copii de varsta scolara, pentru a-i feri de ispita internetului, au fost trimisi in judecata si au primit pedepse de cate 4 luni de inchisoare, relateaza Bihoreanul. „Acei parinti sunt mai responsabili si mai constiinciosi decat directorul…

- In plin scandal, dupa tragedia de la Ferma Dacilor, Tohani, primarul Negoița organizeaza Revelionul in Hala Laminor, fara autorizatie de securitate la incendiu. cel care a sesizat acest lucru este viceprimarul Sectorului 3 Lucian Judele (USR) care a atras atentia miercuri asupra faptului ca Revelionul…