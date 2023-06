Stiri pe aceeasi tema

- Țintașa Republicii Moldova, Anna Dulce s-a clasat pe locul 4 la Cupa Mondiala intre juniori din Germania. Sportiva este calificata la Jocurile Europene de la Cracovia-Malopolska, care vor incepe pe 21 iunie.

- Liderii europeni au facut o puternica demonstratie de sfidare - si de sprijin pentru Ucraina - atunci cand s-au reunit joi pentru un summit istoric in Moldova, tara ex-sovietica, la doar cativa kilometri de granita cu Ucraina. Dar chiar daca cei peste 40 de lideri si-au promis solidaritate cu Ucraina…

- – Compania are in plan deschiderea de birouri de vanzari și in Austria, Olanda sau Franța – We As Web deja are o prezența in afara granițelor, in Moldova și Albania We As Web, companie de dezvoltare software in regim outsourcing, a deschis noi birouri in Marea Britanie și in Germania, iar planurile…

- Adina Valean i-a inmanat simbolic miercuri, lui Sorin Grindeanu, in Portul Constanta, doua documente care atesta cele doua granturi in valoare de aproape 60 de milioane de euro, oferite de Comisia Europeana – Directoratul de Transport, unul pentru prima faza a infrastructurii de cale ferata de intrare…

- Prima semifinala Eurovision 2023 se desfasoara marti, la Liverpool, si va fi transmisa in direct, de la ora 22.00, de TVR 1, TVR International si TVR+. Theodor Andrei, cu piesa sa "D.G.T. (Off and on), va intra in concurs in data de 11 mai, in a doua semifinala, din pozitia a treia. Norvegia, Malta,…

- Ministrii de externe ai UE au aprobat pachetul inovator la 20 martie. Cea mai urgenta parte a planului aloca 1 miliard de euro pentru a rambursa tarile UE care trimit din propriile stocuri catre Ucraina obuzele de artilerie de care Kievul are nevoie urgenta. Legislatia pentru acest element a fost finalizata…

- ROMEXPO organizeaza, in perioada 23 - 26 martie, targul cu tematica home&deco TotulPentruCasaTa2023, un eveniment care prezinta atat evolutia sectorului home & deco, cat si trendurile anului in aceasta industrie.Potrivit organizatorilor, peste 150 de companii, din 14 tari (Austria, Bulgaria,…

- CARAS-SEVERIN – Potrivit Autoritatii Electorale Permanente am fi astepati 256.875 la urne! Acesta este numarul cetatenilor cu drept de vot din judet, la data de 1 martie, potrivit datelor cuprinse in Registrul electoral, document actualizat lunar in baza actelor de stare si de evidenta a populatiei!…