Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol va plati o subventie de 250 de euro pe luna tinerilor cu venituri mici, pentru a-i ajuta sa se mute din casa parintilor, intr-o tara unde din ce in ce mai multi tineri adulti traiesc cu parintii pentru ca nu isi permit sa isi inchirieze propria locuinta, informeaza Reuters. Ministrul…

- Ministrul Transporturilor, Mobilitatii si Agendei Urbane, Raquel Sanchez, a declarat marti, la sfarsitul sedintei saptamanale a cabinetului, ca incepand din aceasta luna, spaniolii cu varsta de pana la 35 de ani si cu un venit anual mai mic de 24.318 euro pot solicita o subventie lunara pentru a inchiria…

- Potrivit oficialului, extinderea pachetului de masuri, care au fost introduse in luna iunie a acestui an si urmau sa expire la finalul lui decembrie, va avea un impact bugetar de aproximativ doua miliarde de euro in primele luni din 2022, relateaza G4Media.ro, care citeaza Reuters. „Perspectivele preturilor…

- 68 de medici și infirmiere care lucreaza in secția de terapie intensiva a Spitalului Universitar Regional din Malaga au fost testați pozitiv cu COVID-19 in urma petrecerii de Craciun care a avut loc pe 1 decembrie, a anunțat Guvernul regional din Andaluzia, citat de Reuters, potrivit Agerpres . Cadrele…

- Guvernul regional din Catalonia (Spania) a oferit SEAT, subsidiara spaniola a Volkswagen, cel putin doua amplasamente pentru a alege unde va construi o mare fabrica de baterii pentru vehicule electrice, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Regiunea vecina…