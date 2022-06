Stiri pe aceeasi tema

- Trupa de teatru NiL a liceului Nikolaus Lenau a fost invitata sa participe la „Festivalul de limba germana pentru elevi din Varazdin”, ediția a 18-a, care se va desfașura in perioada 2-5 iunie 2022 in Croația. Festivalul, care este susținut de Asociația Ekult, iși propune sa promoveze și sa popularizeze…

- Dupa opt zile in care publicul a avut parte de nu mai puțin de 25 de spectacole din 12 țari care au adunat peste 3.000 de spectatori din țara și strainatate, cea de-a XIII-a ediție a festivalului TESZT s-a incheiat cu un bilanț remarcabil. Spectacolele din Ungaria, Serbia, Croația, Macedonia de Nord,…

- Dupa opt zile teatrale intense, a treisprecea ediție a Festivalului TESZT organizat de Teatrul Maghiar de Stat ”Csiky Gergely” Timișoara s-a incheiat: 25 de spectacole din 12 țari au fost prezentate in salile Palatului Culturii și in aer liber, adunand peste 3000 de spectatori din țara și din strainatate,…

- Festivalul Filmului Francez incepe in aceasta saptamana la Iasi. Cea de-a doua 26 editie invita iesenii iubitori de film francez sa descopere intreg programul evenimentelor care se va intinde pe durata a 5 zile. Festivalul va incepe pe data de 2 iunie, iar proiectiile vor avea loc la Cinema Ateneu si…

- Ep-ul „We are brothers” este lansat pe canalele de streaming online de catre casa de discuri Silver City Records, conține trei melodii și anume prima, cea care da titlul EP-ului – We are brothers – in limba engleza urmata de White Knights și de Green Knights, amandoua in limba romana și poate fi accesat…

- Aniversarea a 121 de ani de la nașterea Rosei Auslander va fi marcata la Timișoara prin spectacolul de muzica si poezie „Rose Auslander, ultima psalmista evreica de limba germana”, la Teatrul Evreiesc de Stat, avand-o ca protagonista pe Maia Morgenstern. Intrarea este libera, in limita locurilor disponibile.

- Rose Auslander, una dintre poetele de referința ale literaturii de limba germana, a fost o artista pentru care poezia a fost un mijloc de evadare in fața Holocaustului. Aniversarea a 121 de ani de la nasterea sa va fi marcata la Timisoara prin spectacolul de muzica si poezie „Rose Auslander, ultima…

- Asociatia Pelicula Culturala organizeaza proiecția in avanpremiera la Timișoara a filmului romanesc „Imaculat” (2021), de Monica Stan si George Chiper-Lillemark, castigator a trei premii la editia de anul trecut a Festivalului de la Venetia, unde a fost prezent in sectiunea Giornate degli Autori. La…