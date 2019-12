Tineri vandali, prinși în acțiune de polițiștii locali din Timișoara Pasiunea costa scump pentru trei tineri din Timișoara și din Dumbravița. Aceștia au fost prinși de polițiștii locali cand mazgaleau gardul unei firme de construcții din zona Circumvalațiunii și au fost amendați. Cei trei tineri au fost prinși azi-noapte, in zona Circumvalațiunii. In jurul orei 2.00, polițiștii locali din Timișoara i-au prins in timp ce […] Articolul Tineri vandali, prinși in acțiune de polițiștii locali din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parbrize uzate, mochete și tapițerii a abandonat un locuitor al Timișoarei pe domeniul public. A fost „prins” de ochiul vigilent al camerei de supraveghere și sancționat de polițiștii locali. The post „Prinsi” de camera de supraveghere și amendati de polițiștii locali, dupa ce au scapat de “gunoaiele”…

- Surpriza pentru polițiștii locali, aflați noaptea trecuta in zona centrala a Timișoarei, in patrulare. Oamenii legii au dat peste doi migranți, care au devenit agitați atunci cand au observat patrula. Era in jurul orei 3.00, la intersecția strazilor V. Alecsandri cu Eugeniu de Savoya, atunci cand persoanele…

- Acțiune comuna a celor de la IPJ Timiș și a polițiștilor de frontiera, dupa un apel pe care l-a facut un barbat din Timiș. Autoritațile au fost anunțați ca doi necunoscuți, posibil migranți, se plimba prin Sacalaz și ca apeleaza la ajutorul oamenilor. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și i-au…

- Ilegalitatea este in floare, la Timișoara, in randul comercianților. Din 20 de societați comerciale verificate de polițiști in zona Constantin Brancoveanu, 19 au primit amenzi, la sfarșitul saptamanii trecute. Polițiștii locali au aplicat firmelor de pe strada Constantin Brancoveanu amenzi pentru lipsa…

- Doi tineri migranți, care iși propuneau sa ajunga in Germania, au dat nas in nas cu polițiștii locali, la Timișoara, care le-au stricat planurile. Cei doi au fost gasiți pe malul Begai, pe Splaiul Nicolae Titulescu, duminica dimineața. Migranții, ambii sirieni, aveau la ei mai multe bagaje și au devenit…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui șofer in varsta de 27 de ani. Acesta circula dinspre Dumbravița spre Timișoara și nu a observat pietonul care traversa strada regulamentar pe zebra. Femeia de 60 de ani a fost lovita, iar in urma impactului a fost ranita și transportata…

- Polițiștii locali au acționat in zona Garii de Nord din Timișoara, pe Bulevardul Republicii și in stațiile STPT din zona respectiva. Au constatat o serie de nereguli, de la persoane care consuma alcool, fac scandal și mizerie, pana la cerșetori. In serile trecute, polițiștii locali au depistat in zona…

- Politistii locali care patrulau in noaptea de marti spre miercuri in Parcul Botanic din Timisoara au descoperit trei tineri care se drogau. Nu este pentru prima data cand in acest parc sunt descoperiti tineri care consuma subtante interzise. The post Parcul Botanic continua sa fie „raiul” consumatorilor…