- La Judecatoria Mangalia are loc astazi, 4 aprilie 2024 al treilea termen de judecata in dosarul in care Pascu Matei Vlad, din Bucuresti, a fost trimis in judecata pentru accidentul de la 2 Mai, judetul Constanta, soldat cu decesul a doi tineri si ranirea altor trei Sedinta de judecata este programata…

- La data de 27 martie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Medgidia, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia, au retinut, pentru 24 de ore, cinci tineri, de 22 de ani, 19 ani, 25 de ani, 17 ani, respectiv 16 ani, potrivit IPJ Constanta. Conform…

- Doi barbați de 34, respectiv 35 de ani, au fost arestați preventiv dupa ce au fost prinși in flagrant in timp ce furau mai multe bucați de șina de tramvai și obiecte din fier, in Sectorul 2, anunța luni Poliția Capitalei, intr-un comunicat.Indivizii au fost prinsi in flagrant sambata dupa-amiaza, 9…

- Trei tineri din Gilau, jud. Cluj, au fost reținuți de polițiști, vineri, pentru furt calificat. Au creat un prejudiciu de 27.000 de lei. Aceștia sunt banuiți ca au intrat in 6 gospodarii de unde ar fi furat bunuri in valoare de 27 de mii de lei. Aceștia au fost arestați pentru 30 de zile. „La data de…

- Un grup infracțional specializat in vanzarea de droguri prin intermediul magazinelor online a fost anihilat de catre autoritați, in urma unei operațiuni coordonate de polițiști și procurori, anunța reprezentanții IGP.

- Patru tineri, toți de 21 de ani, au fost reținuți fiind suspectați de comiterea mai multor furturi. In noaptea de 12 ianuarie, aceștia au patruns pe teritoriul unei parcari unde staționau mai multe autocamioane și au sustras 120 de litri de combustibil din rezervoarele acestora.

- Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat vineri dimineața, prin apel 112, ca o persoana ar fi fost agresata fizic in incinta unei societați comerciale din Caracal și i-ar fi fost sustrasa o suma de bani. Din primele verificari, s-a stabilit ca doua persoane mascate au patruns in incinta…