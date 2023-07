Stiri pe aceeasi tema

- Cei 100 de ani de istorie ai campusului Universitații Politehnica Timișoara sunt surprinși intr-un eveniment cultural special, de arta și arhitectura, la Veneția, in paralel și conectat cu celebra Bienala de Arhitectura. Expoziția de banda desenata care prezinta 100 de ani de cultura și istorie a campusului…

- Banda 2 de pe autostrada A1 este inchisa la kilometrul 408+200, pe raza localitații Holdea, judetul Hunedoara, pe sensul de mers spre Deva. Conform DRDP Timisoara se executa lucrari de inlocuire a parapetului median. „Banda 2 este inchisa circulației rutiere pana aproximativ in jurul orei 16. Traficul…

- A fost publicat in Monitorul Oficial, Ordinul ministrului educației nr. 4.339/2023 pentru completarea ordinului de ministru nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022 – 2023, cu modificarile și completarile ulterioare. Astfel, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvența redusa, situația…

- Asociația fotografica Allkimik, in colaborare cu asociația Culturala Marginal, prezinta, la Timișoara, expoziția „Share, Tag or Dye Again”, care va avea vernisajul joi, 8 iunie, de la ora 18:00, in spațiul Lapsus de pe strada Peneș Curcanul nr. 3, iar Sabina Suru, directorul artistic al proiectului,…

- Casa cu Iedera de pe bulevardul Corneliu Coposu nr. 5 gazduiește o expoziție personala a Nataliei Veronica Bica, „The Diary of a Sleeping Muse”, curatoriata de Veronica Toma, care va avea vernisajul in 6 iunie, ora 19:00. Lucrarile artistei Natalia Bica, doctor in tehnicile gravurii tradiționale și…

- Expoziția multimedia a grupului Avantpost, intitulata „Hiperestezia”, ca platforma complementara a bienalei Art Encounters 2023, va fi inaugurata vineri, 19 mai, de la ora 18:00, la Bastion Colț, unde va putea fi vizitata pana in 9 iulie, de miercuri pana duminica, intre orele 13:00 și 19:00. Expoziția…

- Fundația Triade și Galeria Jecza prezinta o noua expoziție personala a artistei Tincuța Marin, intitulata „Distant Realities/Realitați indepartate” și reprezentata de curatorul britanic Mark Gisbourne, al carei vernisaj va avea loc miercuri, 17 mai, de la ora 18:00. Expoziția aduce in fața publicului…

- O expozitie semnata de designerul de produs Diana Nicolaie, curatoriata de Ioana Ciocan, care prezinta o selectie de lucrari monumentale inspirate de lumea designului, exclusiv in tonuri de alb, va putea fi vizitata, de vineri, pana pe 12 mai, la ARCUB.Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES,…