- Peste 20.000 de candidati s-au inscris la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) in sesiunea de vara a admiterii in anul universitar 2022 – 2023, informeaza AGERPRES . Potrivit institutiei de invatamant universitar, cele mai cautate facultati ale UBB in ceea ce priveste studiile de licenta…

- Fenomenul saraciei energetice s-au acutizat in Romania, in contextul pandemiei, arata o analiza a Observatorului Roman al Saraciei Energetice (ORSE), un proiect inițiat de think-tank-ul Centrul pentru Studiul Democrației, inființat in cadrul Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Trei gospodarii…

- Facultatea de Drept din cadrul Universitații de Vest din Timișoara organizeaza Conferința Naționala de Drept Comercial. Aflat la a douasprezecea ediție, evenimentul se desfașoara in zilele de 17 și 18 iunie 2022 prin Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara, in colaborare cu Facultatea de Drept din…

- Asociația de Majorete din Romania, in colaborare cu Club Sportiv UMF/Madness UMF și Knights Cheerleaders a organizat pe 1 iunie la Cluj-Napoca ediția a XIII-a a Concursului Campionat Național de Majorete Tradiționale și Cheerleading. Competiția s-a desfașurat la Sala Sporturilor „Horia Demian”. Organizatorii…

- Institutul Hayek Romania și Institutul de Cercetari Economice și Fiscale din Paris organizeaza, la Iași, saptamana aceasta, joi și vineri, Conferințele Hayek Days. Președintele Institutului Hayek Romania, Gabriel Mursa, profesor universitar doctor la Facultatea de Economie și Administrarea Afecerilor…

- Studenții romani proiecteaza orașele sustenabile din Romania. Peste 50 de proiecte inscrise la concursul RESPO CITY. Mai sunt doua saptamani pana la deadline! Proiectul a fost lansat in luna martie de Asociatia RESPO DEEE impreuna cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, iar perioada de inscrieri…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a numit pe Lucian Heius (PNL) presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), cu rang de secretar de stat. Șeful Executivului i-a cerut lui Heiuș cresterea nivelului de colectare a taxelor la buget, arata un comunicat de presa al Guvernului. Fost parlamentar…