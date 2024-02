Stiri pe aceeasi tema

- Județul Maramureș a ajuns in top 10 județe in ceea ce privește ritmul de creștere al PIB pe cap de locuitor. Președintele CJ Maramureș, Ionel Bogdan, spune ca datorita investițiilor ambițioase și a banilor europeni, Maramureșul a fost pus pe drumul dezvoltarii și modernizarii. „Prin investiții și politici…

- Cod galben de vijelie in Alba și alte județe. Vantul va ajunge la 100 de kilometri la ora, la rafala, in zonele muntoase inalte Meteorologii au emis un cod galben de viscol, valabil pana vineri la ora 10:00. Vor fi afectate zonele montane, indeosebi la altitudini de peste 1700 de metri. Așadar la munte,…

- Un post de director executiv a fost remunerat in medie cu 18.000 de lei net in Romania anul trecut, arata datele comparatorului de salarii Salario, realizat de eJobs.Urmatoarele poziții sunt ocupate de ofițerii navali (16.000 de lei net), cei care lucreaza pe postul de arhitect IT (15.000 de lei), cei…

- Institutul Național de Statistica (INS) a dezvaluit datele privind nivelul de trai in Romania pentru ultimele luni din 2023, indicand o creștere a veniturilor medii comparativ cu prima jumatate a anului precedent. Potrivit INS, veniturile totale medii lunare au atins, in termeni nominali, suma de 7.301…

- CITR a vandut hotelul Coroana de Aur din Bistrița cu suma de aproape 3,5 milioane de euro fraților Moldovan, proprietarii Cramei Jelna. ,,Deși inca activam intr-un un context plin de incertitudini, iata ca turismul joaca un rol important in economia romaneasca și atrage investitori. In cazul de fața,…

- Castigul salarial mediu net in Romania a fost 4.692 lei in luna octombrie, in crestere cu 99 de lei fața de luna septembrie, conform datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistica.Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii…

- Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii, a fost intrebata, la Prima TV, de ce a ”omorat” speranta de viata a romanilor, in contextul in care declarase, pentru Alba24, referindu-se la cresterea varstei de pensionare, ca probabilitatea ca speranta de viata sa creasca in Romania este ”aproape zero”. ”In…

- Ministerul Sanatații a declarat, marți, epidemie de rujeola la nivel național, avand in vedere creșterea numarului de imbolnaviri, mai ales printre copii. In prezent, cele mai afectate județe sunt Brașov, București, Giurgiu, Ilfov și Dambovița, conform datelor publicate de Centrul Național de Supraveghere…