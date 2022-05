Timișorenii, invitați la Ziua Porților Deschise la Poliția Locală Direcția Poliția Locala Timișoara a anunțat ca organizeaza vineri, 20 mai, Ziua Porților Deschise, activitate dedicata Zilei Poliției Locale din Romania, sarbatorita in fiecare an de Sfinții Constantin și Elena. „Manifestarea, devenita deja o tradiție, care a inceput in anul 2013, a ajuns in acest an la cea de-a noua ediție, fiind intrerupta doar de […] Articolul Timișorenii, invitați la Ziua Porților Deschise la Poliția Locala a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, constantenii celebreaza in data de 21 mai, de Sfintii Constantin si Elena datorita carora crestinismul a devenit religie oficiala , si Ziua Orasului. Iar in 2022 avem si mai multe motive de sarbatoare, caci am scapat de toate restrictiile, ne putem intalni si socializa, putem fi, din…

- Peste 350 de specialisti in obstetrica si ginecologie din toata tara vor participa zilele acestea la manifestarea Zilele Medicale „Vasile Dobrovici". Evenimentul se va desfasura in perioada 5 -7 mai 2022 in format hibrid, o parte dintre participanti vor fi prezenti la Iasi fizic, iar ceilalti vor participa…

- Noaptea Muzeelor se va desfașura anul acesta pe 14 mai, iar Muzeul Județean a pregatit mai multe surprize pentru publuci buzoian care va avea acces gratuit la expozițiile amenajate in instituția de cultura sau in secțiile exterioare. „Unul dintre cele mai importante evenimente muzeale din Romania se…

- 8 speakeri internaționali și naționali recunoscuți pentru munca lor care a schimbat viețile multor oameni sunt invitați la The Inner - Mapping Inside, primul evenimentul din Romania dedicat starii de bine și sanatații minte-corp-suflet c

- Maine, 6 aprilie, intre orele 10:00 – 13:00, copiii sunt invitați la sediul Jandarmeriei buzoiene, instituție care iși deschide porțile, eveniment care face parte din seria manifestarilor dedicate Zilei Jandarmeriei Romane. „Participanții vor putea vizualiza și chiar proba mijloacele și tehnica folosite…

- Dragoș Moștenescu, celebrul Costel din serialul romanesc „La Bloc”, a inceput o noua viața departe de Romania. Actorul a implinit 55 de ani pe 1 aprilie și are planuri marețe legate de cariera sa. De cațiva ani, Dragoș Moștenescu a parasit Romania și a ales sa se mute alaturi de familia sa in Anglia.…

- Zilele Filmului LUX 2022 se vor desfașura anul acesta in trei centre urbane și culturale din Romania: Suceava, Reșița și Sfantu Gheorghe. Manifestarea va prilejui proiecția filmelor nominalizate la Premiul Publicului LUX al Parlamentului European, ediția 2022, precum și odezbatere cu spectatori, ...

- Iubitorii de arta contemporana sunt invitati de saptamana viitoare la un solo show cu Dumitru Gorzo, unul dintre cei mai importanti artisti vizuali de origine romana din America de Nord, care, timp de 14 zile, isi va muta atelierul de creatie in municipiul resedinta si va lucra in prezenta publicului,…