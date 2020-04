Stiri pe aceeasi tema

- Campioana mondiala Ionela Cozmiuc și soțul ei, Marius, și el vicecampion mondial, și-au desenat pe peretele garajului, locul de acasa pentru antrenament, cercurile olimpice. „E desenul nostru motivațional”, spun ei Ce nu fac sportivii acasa, in izolare, pentru a trece timpul mai repede? Canotorii Ionela…

- Fotbalistul echipei Juventus Torino, Gonzalo Higuain, a plecat din Italia in Argentina, noaptea trecuta, relateaza presa italiana. Formatia italiana este in izolare, doi dintre jucatorii sai fiind infectati cu Sars-CoV-2 (Daniele Rugani si Blaise Matuidi), anunța news.ro.Higuain ar fi fost…

- Ziarul Unirea FOTO| Solidaritate și implicare la Aiud: Linie directa de telefon pentru cetațenii care nu se pot deplasa. O echipa de oameni le vor face cumparaturile și vor oferi informații O asociație din municipiul Aiud, impreuna cu oameni cu suflet mare, au lansat o inițiativa pentru a veni in sprijinul…

- Deputatul USR Claudiu Nasui a afirmat vineri ca, in urma consultarii telefonice a reprezentatilor partidului cu presedintele Klaus Iohannis, a rezultat ca seful statului ar urma sa-l nominalizeze din nou pe Ludovic Orban ca premier, urmand sa avem astfel "inca o premiera" si anume investirea unui prim-ministru…

- Formația timișoreana Pandora a lansat astazi un nou single la piesa „Așa cum sunt“, care este cel de-al treilea single al trupei in formula actuala și totodata primul single de cand solistul lor , Dragoș Moldovan, a caștigat concursul Vocea Romaniei. Melodia inregistrata la Consonance Studio Timișoara…

- Vlad Voiculescu, candidat al PLUS Bucuresti pentru consiliul general al Primariei Bucuresti, a recunoscut, intr-un text publicat pe Facebook, faptul ca tatal sau a fost colaborator al Securitatii inainte de 1989. Vlad Voiculescu, fost candidat al PLUS la Primaria Capitalei a explicat, intr-un mesaj…

- Zilele trecute, grupa de copii nascuti in anul 2009 de la Liceul cu Program Sportiv Suceava a participat la o competitie juvenila la Bacau, intitulata Cupa „Unirea Principatelor Romane". Formatia antrenata de profesorul Razvan Bigu a avut un parcurs bun, izbutind sa se claseze pe ...

- Format in Timișoara la sfarșitul anului 2018, proiectul Kings Are Overrated este un trio cu influențe synth pop și new wave, ai carui membrii, cu backgrounduri muzicale diferite, combina sinteza instrumentelor cu parți vocale aranjate in structuri puțin atipice. Trupa a lansat pana in prezent 5 single-uri…