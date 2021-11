Stiri pe aceeasi tema

- Casa de discuri Prophecy Productions a lansat un nou single extras din albumul „Zau“, materialul discografic semnat Negura Bunget care va fi lansat in data de 26 noiembrie. Albumul este „moștenirea” lui Gabriel „Negru” Mafa, care a murit in 2017 și este incheierea unei „trilogii transilvanene”, fiind…

- "Tokyo" este o piesa extrasa de pe albumul Alexandrei care urmeaza sa fie lansat, "Rainbows". Constanteanca Alexandra Stan a revenit cu o noua piesa, intitulata "Tokyo". "Tokyo" este o piesa extrasa de pe albumul Alexandrei care urmeaza sa fie lansat, "Rainbows". Piesa a aparut pe YouTube in varianta…

- Supergrupul de hard melodic Manic Sinners – format din Adrian Igrișan, Ovidiu Anton și Toni Dijmarescu – a lansat prima piesa din albumul de debut „King of the Badlands“, material discografic ce va fi lansat la inceputul anului viitor de catre casa de discuri Frontiers Music, liderul mondial in sectorul…

- Timișoreanca Alexandra Paun a lansat recent o noua melodie care poarta numele de „Te-am cunoscut ]n Vama Veche“, piesa orchestrata de Adrian Popovici fiind „o poveste din care se poate invața“, dupa cum spune solista in descrierea acesteia. „Am scris aceasta piesa acum doi ani. Mi-am dorit de pe atunci…

- Odata cu noul single “No Bad Days”, Bastille a anuntat, ca noul album, “Give Me The Future”, va fi disponibil din 4 februarie 2022. Noua piesa vine insotita de videoclipul oficial, co-regizat de Dan Smith. “Give Me The Future” este un tribut adus umanitatii in era tehnologiei, care exploreaza atat avantajele,…

- Lady Gaga și Tony Bennett lanseaza cel mai nou duet al lor, „Love For Sale”, al doilea single extras de pe albumul lor ce urmeaza sa fie lansat, care este intitulat tot „Love For Sale”. „Love For Sale”, noul album, ce reliefeaza versurile lui Cole Porter, interpretate de Lady Gaga și Tony Bennett,…

- Colaborarea dintre Glorya și Balkan a trecut la un alt nivel și iata ca cei doi artiști au parte de o noua piesa la care au lucrat cu drag și pentru care au filmat și un videoclip interesant. Noua melodie se numește “Spune Ceva” iar cei doi artiști ne-au spus mai multe detalii despre lucrul la acest…

- Rapperul american Kanye West sustine ca Universal Music Group, compania mama a casei Def Jam, a lansat albumul „Donda” fara aprobarea lui, potrivit news.ro. La cateva ore dupa ce albumul, asteptat sa apara de mai multe saptamani, a fost lansat duminica dimineata, West a scris pe Instagram:…