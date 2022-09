Stiri pe aceeasi tema

- Noul proiect inițiat de Centrul Cultural Subcarpați, Tumbe, va susține un concert inedit in cadrul ediției din acest an a festivalului Plai, eveniment care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. Tumbe readuce la viața cantecele vechi din folclorul armanesc…

- Festivalul Internațional de Film de Animație Animest (7-16 octombrie, București), singurul eveniment cinematografic din Romania care califica filme pe lista candidaților eligibili la Oscaruri, anunța selecția de titluri din Competiția Oficiala. La ediția cu numarul 17, 49 de scurtmetraje animate intra…

- La Sighisoara este in toi Festivalul Intercultural ProEtnica. Dupa doi ani de pauza, 20 de minoritati nationale au revenit pe scenele festivalului. TVR, prin redactia Alte Minoritati, este partener media oficial al festivalului. Teodora Dragoi are detalii de la eveniment.

- Puba Hromadka, artistul nascut in Timișoara care din 1977 traiește in Germania, revine cu un concert extraordinar in țara noastra, care va avea loc in cadrul Bucharest Jazz Festival, care se desfașoara in perioada 16 – 18 septembrie. Editia din acest an a festivalului va avea loc la Combinatul Fondului…

- Prima ediție a Sounds of Summer – Jam in the Park, se va desfașura in parcul Obor din București, pana pe 21 august, și iși propune sa familiarizeze publicul bucureștean cu conceptul de jam session. Pe durata celor patru zile ce au fiecare cate o tematica

- Doua zile pana la deschiderea festivalului Untold 2022 Arhiva Foto: facebook.com/UntoldFestival. Mai sunt mai puțin de doua zile pâna la deschiderea festivalului Untold, considerat cel mai mare festival de muzica electronica din România și unul dintre primele cinci din lume. …

- “Teilor, lantul de magazine de bijuterii de lux cu prezenta in regiunea Europei Centrale si de Est, a deschis in luna iulie primul sau magazin din Cehia, in cadrul centrului comercial Westfield Chodov din Praga. Cu aceasta noua deschidere, Teilor ajunge la un numar de 63 magazine fizice, fiind prezent…

- In ziua de 26 iunie a.c., a avut loc deschiderea oficiala a Concursului Național “Educație Rutiera, educație pentru viața”, faza naționala, la Sala Mare a Consiliului Județean Buzau. Cele 28 de echipaje județene și ale municipiului București ale elevilor din unitațile primare și gimnaziale iși disputa…