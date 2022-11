Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.500 de ucraineni au trecut ilegal granița cu Romania, prin satele din Maramureș, de la inceputul razboiului. Unii au inotat in Tisa, alții au traversat padurile. Sunt barbații care refuza sa ia arma in mana sau care vor sa-și revada familiile refugiate. Cel puțin cinci dintre ei nu au mai ajuns…

- Administratia locala a orasului francez Roanne a inauguat un sens giratoriu in oras pentru a marca cei 30 ani de infratire cu municipiul Piatra-Neamt. Evenimentul a avut loc in prezenta unei delegatii a municipiului Piatra-Neamt, condusa de primarul Andrei Carabelea, dar si a unor delegatii din alte…

- Noul set de masuri anti-COVID-19 valabil pentru toamna si iarna acestui an in Germania a intrat in vigoare sambata, in conditiile in care tara se pregateste pentru o crestere a cazurilor de coronavirus in lunile mai reci, relateaza dpa. Mastile de tip FFP2 sunt obligatorii in trenurile de lunga distanta…

- Miniștrii energiei din Uniunea Europeana urmau sa aprobe vineri (30 septembrie) taxe de urgența pe profiturile excepționale ale companiilor energetice și sa lanseze discuții privind urmatoarea masura pentru a rezolva problema crizei energetice din Europa – posibil, un plafon al prețului la gaze. „Trebuie…

- „Toate informatiile disponibile in prezent indica faptul ca acesta este rezultatul unor acte de sabotaj deliberate, nesabuite si iresponsabile”, a mentionat Consiliul Nord-Atlantic intr-o declaratie postata pe website-ul NATO.„Aceste scurgeri cauzeaza riscuri pentru navigatie si pagube substantiale…

- Primarul Buzaului, alaturi de alți 11 edili de municipii din Romania, a efectuat o vizita de lucru in Danemarca, Franța și Germania, unde au fost abordate diferite teme de interes și au fost propuse idei de imbunatațire a calitații vieții din orașe. In perioada 21-23 septembrie, primarii din Asociația…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a atribuit miercuri actelor de sabotaj scurgerile de gaz din conductele Nord Stream. El a mentionat ca a discutat cu ministrul apararii danez despre protejarea infrastructurii esentiale in tarile membre ale Aliantei, transmite Reuters. ”Am discutat despre…

- Oamenii de știința avertizeaza ca unii indulcitori artificiali pot modifica microbii organismului intr-un mod care modifica nivelul zaharului din sange, potrivit unor noi date publicate in jurnalul „Cell” și raportate de South West News Service. Inlocuitorii zaharului – care includ zaharina și aspartamul…