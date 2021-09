Timișoara intră în carantina de noapte. Magazinele se închid la ora 18:00 și în timpul săptămânii Municipiul Timisoara va intra sub incidenta unor restrictii suplimentare, magazinele urmand sa fie inchise la ora 18,00 in toate zilele saptamanii, in baza unei hotarari a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), convocat, joi, de subprefectul Ovidiu Draganescu, dupa ce rata de infectare cu SARS-CoV-2 a ajuns la 8,5 la mie in municipiu si la 6,34 pe judet. Municipiul Timisoara, alaturi de localitatile Giroc, Parta, Remetea Mare si Sanmihaiu Roman, au fost trecute pe anexa 1, cu rata de infectare mai mare de 7,5 la mia de locuitori. Unitatile administrativ-teritoriale (UAT) Becicherecu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

