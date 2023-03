Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, prezinta un bilanț dezastruos al actualului primar al municipiului. Conform datelor prezentate de Robu, in doar doi ani și jumatate de cand este primar, Dominic Fritz a inregistrat o serie de contraperformanțe grave. „Administrația Fritz - Calamitate pentru…

- Programul cultural al Timisoarei 2023, cu cele peste 1.000 de evenimente si proiecte, va confrunta orasul si comunitatea cu sperante, frumusete si excelenta, dar si cu limite, cu frici si vise frante, uneori incomod, dar niciodata cinic, a declarat primarul Dominic Fritz la ceremonia de deschidere…

- Premiul Melina Mercouri, in valoare de 1,5 milioane de euro, i-a fost inmanat, vineri seara, de comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, primarului Timisoarei, Dominic Fritz. Distinctia este acordata oraselor care obtin titlul de Capitala Europeana a Culturii. Fii la curent cu…

- Coincidența sau nu, miercuri pe zona pietonala din centrul Timișoarei a avut loc un amplu exercițiu in cadrul caruia reprezentanții Pompierilor au testat modul in care pot interveni daca apare un incident in aceasta parte a orașului unde circulația vehiculelor este restricționata. Luni, in cadrul Colegiului…

- Fostul primar al Timisoarei, Nicoale Robu, a facut publice datele unui nou “sondaj” pe care l-a facut pe pagina sa de Facebook. Daca in luna septembrie a anului trecut, Robu afirma despre succesorul sau in functia de primar ca are un “scor, inca, din doua cifre”, acum Dominic Fritz are 23,1%. Potrivit…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, s-a aratat revoltat, dupa ce a aflat ca masina viceprimarului liberal Cosmin Tabara a fost vandalizata. Fritz a precizat ca trebuie sa condamne orice act de agresiune fata de alesi si a precizat ca va lucra la o cultura politica bazata pe dialog. Dominic…

- Orașul Timișoara, care anul acesta este Capitala Culturala Europeana, apare intr-un top al celor mai bune locuri de vizitat, alcatuit de cotidianul britanic "The Independent", citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fostul primar al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, anunta ca va candida independent la functia de edil al Timisoarei. Decizia lui Robu vine dupa un lung șir de articole din presa locala in care apareau informații ca liberalii nu il vor candidat din partea PNL, deși sta cel mai bine in sondaje.…