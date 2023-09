Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri, din care unul minor, au fost surprinși de jandarmii Gruparii Mobile Timișoara, in curtea unui liceu din oraș, avand asupra lor substanțe interzise. Tanarul major era eliberat condiționat dupa ce ispașise o pedeapsa privativa de libertate. Potrivit Jandarmeriei Romane, un echipaj din cadrul…

- Sambata, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost notificați cu privire la un accident rutier pe Bulevardul Aurel Vlaicu, din municipiul Satu Mare.Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat ca un tanar de 20 de ani din Satu Mare care se afla pe o motocileta…

- In miez de noapte, patru tineri, ce se plimbau prin centrul Devei, au fost legitimați de catre o patrula de poliție, in momentul in care oamenii legii i-au intrebat daca au asupra lor substanțe interzise, unul dintre ei, de 17 ani, a devenit agitat și a incercat sa fuga de polițiști. „La data…

- A fost facut public raportul toxicologic al lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri in 2 Mai. Potrivit unor surse din ancheta, rezultatele toxicologice in cazul baiatului in varsta de 19 ani indica prezența in organism a mult mai multor substanțe interzise.

- Prima zi din cele trei de festival Saga s-a lasat cu amenzi și sancțiuni pentru zeci de tineri care ar fi consumat substanțe interzise. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, sambata, ca in prima zi de Saga festival 32 de persoane au fost prinse cu substanțe interzise, au fost date amenzi de peste…

