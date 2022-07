Primaria Timișoara a lansat cauta firma care sa se ocupe de execuția lucrarilor necesare la acoperișul cladirii din Piața Romanilor nr.13 unde funcționeaza Liceul Teoretic William Shakespeare. Anunțul a fost publicat marti, iar serviciile de execuție a lucrarilor vor fi contractate prin achiziție directa a executantului. Cladirea necesita reparații ale acoperișului care prezinta degradari datorate ... The post Timișoara cauta o firma care sa repare acoperișul Liceului Shakespeare appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .