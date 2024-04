Stiri pe aceeasi tema

- De ce s-a racit brusc vremea, ce urmeaza și cat dureaza. Explicațiile meteorologilor europeni De ce s-a racit brusc vremea, ce urmeaza și cat dureaza. Explicațiile meteorologilor europeni vin impreuna cu o noua prognoza de vreme rece, care va dura intreaga luna aprilie peste toata Europa. Luna aprilie…

- Vorbim, asadar de dosarul 1798 118 2024, pe fond, care s a inregistrat pe 18 martie 2024 Pe rolul Tribunalului Constanta, se afla un nou dosar prin care Prefectul Judetului Constanta cere anularea autorizatiilor de construire si certificatelor de urbanism emise de Primaria Navodari pentru Aprilia Residence…

- Studiu Colliers Anul 2023 s-a incheiat cu un nivel de activitate consistent pentru sectorul industrial și logistic, cu contracte de inchiriere pentru aproximativ 770.000 de metri patrați, in ușoara scadere fața de nivelul record de 830.000 de metri patrați din 2022, potrivit raportului anual publicat…

- Cea mai mare creștere de preț pentru inchiriere a fost in Oradea, la apartamentele cu trei camere (+29%). Cea mai mare scadere de prețuri pentru inchirieri s-a inregistrat in Iași, la garsoniere (-6%). In luna februarie a acestui an s-au inregistrat cu 2% mai puține interacțiuni intre chiriași și cei…

- Producatorul și furnizorul de electricitate Hidroelectrica a anunțat un nou profit istoric, inregistrand pentru al doilea an consecutiv o creștere uriașa. In 2023, profitul net a crescut cu 42%, de la 4.4 miliarde lei la 6.3 miliarde lei, potrivit unui raport al companiei. Cu un an inainte, in plina…

- Polonia, Romania și Slovacia au inregistrat cea mai semnificativa scadere in volumul anual al tranzacțiilor imobiliare, suferind o reducere de aproximativ 60% fața de anul trecut. In Cehia a existat o scadere mai mica, de doar 27%, in timp ce Ungaria a avut un declin anual de 30%, conform datelor furnizate…

- ”In ultimul trimestru din 2023 s-au inregistrat tranzactii de inchiriere de spatii de birouri in Bucuresti cu o suprafata totala de 116.000 de metri patrati, ducand astfel volumul anual contractat la peste 463.000 de metri, un record istoric”, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara Cushman…

- Un supermarket din Sevilla, Spania, a luat o decizie radicala din cauza furturilor frecvente din ultima perioada. La rafturi, magazinul a inlocuit toate sticlele de ulei de masline cu pozele produsului. Produsul care a fost inlocuit cu poze in magazinele din Spania Intr-un oraș din Spania, țara in care…