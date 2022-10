Stiri pe aceeasi tema

- In prezenta ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, vineri dimineata a fost semnat contractul privind proiectarea și execuția tronsonului de autostrada cu tuneluri, lipsa din autostrada Lugoj – Deva, cuprins intre Margina și Holdea. Valoarea contractului este de 400 de milioane de euro, iar durata…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, este nemultumit de faptul ca partea birocratica aferenta studiilor de fezabilitate si de proiectare pentru autostrada Comarnic – Ploiesti dureaza mai mult decat executia in sine a lucrarii, dar nu are parghii de rezolvare a problemei, intrucat o reziliere…

