Timiş: Trei persoane decedate, printre care un copil, într-un accident rutier produs pe autostrada A1 Sase autovehicule au fost implicate, vineri, intr-un accident rutier care a avut loc pe autostrada A1 Timisoara - Deva. Trei persoane, printre care si un copil, au murit, iar alte trei sunt ranite. Traficul rutier este blocat. In accidentul produs pe autostrada A1, in zona localitatii Margina din judetul Timis, pe sensul de mers spre Deva, au fost implicate 22 de persoane. Sase masini s-au ciocnit, printre care doua microbuze. Acolo a intervenit si un elicopter SMURD. Echipajele de salvatori au ajuns in zona, iar pompierii au inceput descarcerarea victimelor aflate in masini. Potrivit ISU Timis,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

