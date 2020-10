Stiri pe aceeasi tema

- Șeful secției de Boli Infecțioase a Spitalului “Victor Babeș” din Timișoara, Virgil Musta, avertizeaza ca nu mai exista locuri la Terapie Intensiva iar daca o persoana face o forma severa de COVID-19 nu va mai putea fi tratata. Acesta spune ca este important ca lumea sa nu se imbolnaveasca. "Accentuez…

- Ziarul Unirea Inca un cadru medical rapus de coronavirus: Un cunoscut medic A MURIT la numai 44 de ani Doctorul Cristian Milicin, un cunoscut medic de 44 de ani din Timisoara a murit dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Acesta era intubat de cateva zile pe Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului…

- Un medic de 44 de ani din Timisoara a murit dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Doctorul Cristian Milicin era intubat de cateva zile pe Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara.Medicul s-a infectat cu noul coronavirus in urma cu aproape…

- Virgil Musta, seful sectiei de Boli Infectioase a Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, declara ca unii pacienti care au suferit de COVID-19 se pot imbolnavi din nou dupa externare. "Ei deja au trecut prin boala si, foarte probabil, s-au imunizat si-atunci pot fi mai relaxati.…

- O zi de spitalizare a pacientilor care sunt testati pozitiv cu COVID-19 le poate salva viata, sustine medicul timisorean specialist in boli infectioase Virgil Musta, noteaza Agerpres. Acesta a explicat ca acestor pacienti, in spital, li se administreaza imediat tratamente personalizate impotriva bolii,…

- Medicul Virgil Musta a mentionat ca potrivit noilor reglementari legale, orice persoana depistata ca fiind infectata cu noul coronavirus are obligatia sa se interneze minim 24 de ore in spital pentru evaluare, perioada in care i se fac o serie de analize care arata intensitatea sindromului inflamator…

- Virgil Musta, seful Clinicii de Boli Infectioase 2 din cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" Timisoara, spune ca este important ca pacientul testat pozitiv pentru coronavirus sa se interneze rapid, pentru ca tratamentul este eficient doar in anumite ferestre de…