- Fostul primar al municipiului Timisoara Gheorghe Ciuhandu a fost condamnat de Curtea de Apel Timisoara la trei ani cu suspendare pentru abuz in serviciu, in dosarul finantarii echipei de fotbal Politehnica Timisoara. Decizia este definitiva.

