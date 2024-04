Unul dintre liderii mafiei imobiliare din Giroc, condamnat cu executare

Stiri pe aceeasi tema

- Un oradean de 39 de ani a fost ridicat de polițiștii de la Compartimentul Urmariri Bihor și dus la penitenciar, dupa ce Curtea de Apel Oradea a menținut, luni, condamnarea acestuia la trei ani de detenție pentru trafic de droguri.

- Membri ai clanului Carpaci, puternic implicați in tranzacții imobiliare și dosare penale, au fost surprinși in fotografii de cei prezenți la eveniment. Printre ei se afla și Vladimir Carpaci, ajuns celebru dupa ce a evacuat o cladire a Spitalului de Copii din Timișoara. De-a lungul anilor, clanul a…

- Tribunalul Arad a stabilit pentru aprilie termenul de judecata pentru analiza rechizitoriului DNA in ceea ce priveste mita de la PSD, dupa e dosarul a fost plimbat de la instanța la alta. Tribunalul Arad a fixat data de 16 aprilie pentru a analiza rechizitoriul prezentat de DNA in legatura cu presupusele…

- Cristinel Lupulescu, consilier in cadrul Direcției Sanitare-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Gorj, care a lovit mortal o femeie cu mașina la Targu Jiu a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare. Curtea de Apel din Craiova a dispus majorarea pedepsei inițiale de la 3 ani și 6 luni…

- Dosarul in care Victor Micula, fiul omului de afaceri Ioan Micula, a fost condamnat de Judecatoria Oradea la doi ani de inchisoare cu executare pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, a fost inregistrat luni, 26 februarie, la Curtea de Apel Oradea.

- Curtea de Apel Bucuresti a mentinut masurile asiguratorii dispuse prin ordonanta nr. 212 P 2020 din data de 18.02.2021 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia Urmarire Penala asupra terenului intravilan in suprafata de 5 ha situat in comuna Corbu, jud. constanta, in valoare…

- Un dosar de agresiune in care au fost trimiși in judecata ca agresori Catalin Cimpoiași, zis "Cimpa", fiul acestuia, Alexandru Cimpoiași, și Marius Manalachioaie, toți din municipiul Suceava, a fost soluționat definitiv de magistrații de la Curtea de Apel Suceava. Daca la prima ...

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, a fost achitat de Tribunalul Timis, in dosarul in care a fost acuzat de DNA de instigare la abuz in serviciu. Decizia nu este definitiva. Libertatea a aratat ca spitalul de stat unde era șef de secție avea contract…