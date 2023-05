Stiri pe aceeasi tema

- O femeie și un barbat au suferit arsuri pe fața și maini in urma unei explozii intr-un apartament din localitatea Periam, județul Timiș. Potrivit ISU Timiș, explozia s-a produs intr-un apartament din localitatea Periam. A fost alertata Stația de Pompieri Sannicolau Mare care s-a deplasat la locul interventiei…

- In jurul orei 20, duminica seara, ISU Banat a fost solicitat sa intervina la periam, unde intr-un apartament s-a produs o explozie si era nevoie de ajutorul salvatorilor. A fost alertata Stația de Pompieri Sannicolau Mare care s-a deplasat la locul interventiei cu o autospeciala de prima intervenție…

- Doua persoane au fost ranite, vineri, in urma unei explozii produse intr-un apartament din Targoviste, informeaza ISU Dambovita, potrivit Agerpres."Interventie in cazul unei explozii produse la un apartament in municipiul Targoviste, strada Transilvaniei. La locul interventiei pompierii au constatat…

- Un acciudent de circulatie a avut loc pe Bd. Nicolae Iorga din care au rezultat trei victime. In incident au fost implicate un autobuz si un autoturism. In urma coliziunii 3 persoane au nevoie de ingrijiri medicale. Dintre acestea doua persone sunt din Ucraina. Au intervenit Detasamentul 2 Pompieri…

- Miercuri , la ora 05:47, pompierii au fost solicitați sa intervina in urma unui accident rutier produs la intrarea in localitatea Satu Mare (județul Arad) dinspre comuna Periam. De urgența s-au deplasat la locul evenimentului, in sprijin, pompierii din cadrul Stației Sannicolau Mare cu o autospeciala…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața pe Drumul Județean 682 intre Periam și Satu Mare. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența este vorba despre doua autotrenuri care s-au ciocnit. Unul dintre șoferi a ramas incarcerat, la accident intervenind echipaje ale ISU Timiș, ISU Arad…

- Statia de Pompieri Deta si-a prezentat ieri achizitiile realizate prin intermediul CJ Timis in anul 2022. Printre noile mijloace tehnice de care beneificiaza salvatorii din sudul judetului se numara o autospeciala de prima interventie si comanda, trei motoventilatoare sau o platforma hidraulica. Autospeciala…