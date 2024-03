Timcultura continuă şi în 2024. Fonduri nerambursabile pentru proiecte culturale Dintre cele 341 proiecte depuse in cadrul programului TimCultura 2024 al Consiliului Județean Timiș, 207 au fost acceptate pentru finanțare de catre comisia de selecție. Suma totala solicitata s-a ridicat la 14.700.000 lei, iar bugetul disponibil pentru finanțarea nerambursabila a proiectelor cultural – artistice și de tineret este de 6.150.000 lei, din care 5.750.000 lei […] The post Timcultura continua si in 2024. Fonduri nerambursabile pentru proiecte culturale appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul programului TimCultura 2024 al Consiliului Județean Timiș au fost depuse 341 proiecte culturale pentru care s-a solicitat suma totala de 14,7 milioane lei dar comisia de selecție a acceptat 207 proiecte cultural-artistice și de tineret, care vor beneficia de bugetul disponibil de peste 6,1…

- Primaria Constanta isi propune sa acorde fonduri financiare nerambursabile in anul 2024 din bugetul propriu pentru sustinerea proiectelor nonprofit de interes general din domeniile cultural, sportiv, tineret si social, in baza Legii nr.350 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri…

- Daca in urma cu peste 30 de ani, caminele culturale de la sate erau spatiile in care se organizau o serie de evenimente culturale cu participarea unor formatii artistice de interes local,... The post BIBLIOTECI COMUNALE Primarii de comune nu mai aloca fonduri pentru biblioteci first appeared on Informatia…

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza in baza legii nr.350 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, a lansat un anunt de participare in vederea atribuirii de contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat luni, 26 februarie, printr-o postare publicata pe Facebook ca 80 de imobile vor fi consolidate cu fonduri nerambursabile „obținute din surse naționale și europene, dar și cu bani de la bugetul local”.

- In cursul anului 2023, 4 unitați de invațimant din orașul Cugir au beneficiat de investiții majore, din fonduri europene nerambursabile. 1. Scoala Gimnaziala „Iosif Pervain” – valoare totala de peste 18.000.000 lei prin proiectul „Revitalizarea și imbunatațirea calitații vieții din zona urbana arondata…

- Noi oportunitati de finantare pentru producerea de energie electrica din fonduri nerambursabile, concretizate in 2 apeluri de proiecte in valoare de peste 800.000.000 euro ce urmeaza sa fie lansate de Ministerul Energiei.Dupa finalizarea apelului destinat autoritatilor locale, Ministerul Energiei continua…

- Primaria Targoviște a accesat, in ultima luna din 2023, aproape 30 de milioane de lei, fonduri europene nerambursabile – a anunțat edilul Daniel Cristian Stan. Anul a fost incheiat in forța, banii fiind utilizați pentru investiții in parcuri și la unitațile de invațamant, pentru digitalizare și pentru…