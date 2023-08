Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a spus, marți, in cadrul unei ceremonii dedicate implinirii a 50 de ani de la infiintarea Brigazii 1 Rachete Sol-Aer (RSA) „General Nicolae Dascalescu”, ca rachetele lansate de navele de lupta rusesti vizeaza si obiective aflate foarte aproape de Romania.

- Nr. 270 1 august 2023 Ministrul Tilvar la Brigada 1 Rachete RSA: "Asigurarea celor mai bune conditiii de viata pentru militarii activi, cei in rezerva si cei in retragere, reprezinta o prioritate " Brigada 1 Rachete Sol Aer "General Nicolae Dascalescu", 50 de ani de la infiintare Ministrul apararii…

- Romania si-a asumat un rol de aliat "responsabil" in consolidarea securitatii regionale, a declarat, marti, ministrul Apararii, Angel Tilvar, in contextul participarii la Reuniunea informala a Consiliului Nord-Atlantic impreuna cu Suedia, desfasurata la Vilnius, in marja Summitului NATO, potrivit Agerpres."Relevanta…

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a efectuat joi, 29 iunie, o vizita oficiala in Republica Slovenia, la invitația omologului sau, Marjan Sarec. Pe parcursul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat teme de actualitate de pe agenda curenta a cooperarii in domeniul apararii, atat in format…

- Gabriel Leș, fostul ministru al Apararii, publica o fotografie in care apare alaturi de doi foști oficiali de top din SUA. Fotografia a fost facuta marți seara, in București. CITESTE SI Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, vede Romania lider regional in sectorul energiei nucleare 17:50 291…

- Grupul de Lupta aliat din Romania, pentru care Franta este natiune-cadru, reprezinta o "contributie importanta la intarirea credibilitatii si eficientei posturii colective de descurajare si aparare in regiunea Marii Negre si o dovada a soliditatii si angajamentului aliat consolidat in regiune", a afirmat…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a participat marti, 9 mai, la Medgidia, la o secventa a exercitiului Dacian Spring 2023, condus de Comandamentul Multinational de Divizie Sud Est.PAotrivit MApN, Dacian Spring 2023 urmareste validarea deplasarii rapide a unor elemente ale…