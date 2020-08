Stiri pe aceeasi tema

- TikTok a confirmat duminica informatia ca intentioneza sa dea in judecata administratia Trump, cel mai devreme in aceasta saptamana, in legatura cu decretul presedintelui Donald Trump care interzice toate tranzactiile din SUA ale popularei aplicatii de socializare video si ale companiei mama a acesteia,…

- Aplicatia video chineza TikTok intreprinde actiuni legale pentru a contesta interdictia impusa de presedintele SUA, Donald Trump, care interzice tranzactiile cu aplicatia video si cu compania mama a acesteia, ByteDance, de la jumatatea lunii septembrie, noteaza BBC News. Oficialii de la Washington sint…

- Organizati intr-un grup numit Users Alliance, mai multi utilizatori de WeChat l-au dat in judecata pe Donald Trump dupa semnarea ordinului de blocare a serviciului chinez. Acestia sustin ca ordinul incalca primul si al cincilea amendament din Constitutia Statelor Unite. Avocatii Users Alliance spun…

- Aplicatia, detinuta de compania chineza ByteDance, a mai anuntat ca a interzis peste 1.300 de conturi, pentru ca au postat continut care propaga ura. TikTok a anuntat pe blog ca a actionat impotriva unui continut cum ar fi hartuirea bazata pe ura si a avut o toleranta zero pentru grupurile organizate…

- Televiziunea publica suedeza SVT a anunțat luni ca a interzis angajaților sa foloseasca aplicația TikTok pe telefoanele de lucru din motive de securitate dupa ce radioul public anunțase aceeași masura, relateaza Barrons .„Departamentul IT al SVT estimeaza ca aplicația TikTok furnizeaza mai multe informații…

- ”Exista dovezi incredibile care ma fac sa cred ca ByteDance ar putea avea activitati care pun in pericol securitatea nationala a Statelor Unite”, a afirmat Trump intr-un ordin. Acest ordin se adauga unui decret emis saptamana trecuta, care interzice anumite tranzactii cu TikTok, daca ByteDance nu va…

- TikTok intenționeaza sa dea in judecata adiministratia Trump pentru ordinul prezidential dat de șeful de la Casa Alba, prin care aplicatia va fi interzisa pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, informeaza Mediafax. In baza ordinului semnat, joi, de presedintele Donald Trump, SUA va bloca toate tranzactiile…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv de interzicere a tranzactiilor cu compania-mama TikTok, ByteDance. Ordinul executiv spune ca SUA „trebuie sa intreprinda actiuni agresive impotriva proprietarilor TikTok pentru a ne proteja securitatea nationala”. Conform ordinului, peste 45…