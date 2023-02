TikTok schimbă modul în care evaluează conturile. Cum va funcționa noul sistem Pentru a imbunatati masurile asupra celor care incalca politicile platformei in mod repetat, TikTok introduce un sistem actualizat de evaluare a conturilor. Platforma considera ca aceste modificari vor contribui la eliminarea mai eficienta si mai rapida a conturile rau-intentionate si vor oferi totodata o experienta mai clara si mai consistenta creatorilor care isi doresc sa respecte politicile TikTok, noteaza News.ro. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

