TikTok, Meta și X dau in judecata statul american Ohio, din cauza legii care limiteaza accesul copiilor pe rețele sociale. Un grup care reprezinta TikTok, Snapchat, Meta și alte companii cunoscute din social media a dat in judecata statul american Ohio, motivul fiind legea care prevede acordul parințiilor pentru a putea fi utilizate rețelele sociale. Legea este in curs de adoptare, conform Associated Press. Legea este integrata intr-un proiect de lege care vizeaza bugetul de stat in valoare de 86,1 miliarde de dolari. Bugetul a fost promulgat in iulie de Mike DeWine, un guvernator republican.…