- TikTok lanseaza TikTok Music. Platforma sociala chineza TikTok se extinde pe piata serviciilor muzicale de streaming, cu un serviciu ce-si propune sa concureze cu Spotify si Apple Music. Lansat, deocamdata, doar in Brazilia si Indonezia, TikTok Music este un serviciu de streaming pentru muzica disponibil…

- Pentru moment, serviciul intitulat sugestiv TikTok Music a fost lansat doar in Brazilia si Indonezia. Vorbim, practic, despre un serviciu de streaming pentru muzica disponibil exclusiv pe baza de abonament, relateaza News.ro.Conform descrierii oficiale, utilizatorii isi pot sincroniza conturile de TikTok…

- Anitta a lansat single-ul “Funk Rave”. Despre cantec, Anitta a declarat: „Toata muzica pe care am facut-o in ultimul an este muzica de care sunt atat de mandra. Este incredibil de brazilian, cat și pentru intregul glob – m-am asigurat ca suna ca mine. Acest gen reprezinta copilaria mea. Am facut aceasta…

- Dupa succesul cu “Inima mea”, piesa promovata atat in Romania cat si in Mexic, Argentina, Ecuador, Spania, Chile cu varianta in spaniola si in Brazilia cu varianta in portugheza, Alessa lanseaza o noua piesa latino, energica si cu un titlu sugestiv. “Ma simt bine” este o piesa plina de culoare care…

- Compania turca Baykar se asteapta sa inceapa productia dronelor de lupta Bayraktar TB2 si Bayraktar Akinci in Ucraina in 2025, a declarat directorul general al companiei, Haluk Bayraktar, potrivit TASS. "Lucrarile de constructie la filiala locala a Baykar (din Ucraina), Avia Ventures, se desfasoara…

- Gigantul american Meta nu putea absenta de la goana dupa AI generativ la care s-au inscris nenumarate companii, iar Instagram pare sa fie prima platforma detinuta de Meta care va oferi un astfel de instrument. Conform indiciilor descoperite in codul platformei de catre dezvoltatorul Alessandro Paluzzi,…

- Serviciul streaming pentru muzica al celor de la Google nu se mai limiteaza la muzica, oferind acum acces si la podcast-uri, dupa exemplul Spotify. Doar in Statele Unite, pentru inceput, YouTube Music gazduieste acum si podcast-uri, pe care utilizatorii serviciului de streaming le pot accesa alaturi…

- Compania Warner Bros. Discovery a anuntat unificarea serviciilor de streaming HBO Max si Discovery Plus intr-un nou serviciu. Dispare numele HBO, se va numi simplu „Max” si... The post HBO Max devine doar „Max”. Cat va costa noul serviciu de streaming si ce se intampla cu abonatii actuali appeared first…